112: российского мэра задержали со стрельбой

112: полицейским пришлось выстрелить при задержании мэра Дмитровграда
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Чиновник отказался мирно сдаваться силовикам Фото:

Мэра Дмитровграда (Ульяновская область) Андрея Большакова задержали силовики. При задержании он закрылся от полицейских в машине. Им пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Андрей Большаков сегодня утром приехал на работу в мэрию, на парковке его встретили сотрудники СК. Чиновник закрылся в машине и оказал сопротивление силовикам», — пишет telegram-канал. На данный момент нет никакой официальной информации касательно инцидента.

После отказа чиновника мирно сдаться, один из силовиков выстрелил в воздух, но и это не повлияло на Большакова — он продолжал отсиживаться в машине. Тогда полицейские разбили стекла машины и вытащили его.

По данным авторов поста, в машине у мэра, предварительно, нашли более миллиона рублей. На рабочем месте чиновника ведутся обыски.

Telegram-канал Ulnovosti.ru со ссылкой на инсайдеров сообщает, что Большаков был задержан из-за получения взятки от московской строительной организации. Вместе с ним был задержан помощник главы области Игорь Эдель и его помощник Дмитрий Смирнов.

URA.RU направило запрос в администрацию Дмитровграда. На данный момент ответ не поступил.

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Мэра Дмитровграда (Ульяновская область) Андрея Большакова задержали силовики. При задержании он закрылся от полицейских в машине. Им пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Андрей Большаков сегодня утром приехал на работу в мэрию, на парковке его встретили сотрудники СК. Чиновник закрылся в машине и оказал сопротивление силовикам», — пишет telegram-канал. На данный момент нет никакой официальной информации касательно инцидента. После отказа чиновника мирно сдаться, один из силовиков выстрелил в воздух, но и это не повлияло на Большакова — он продолжал отсиживаться в машине. Тогда полицейские разбили стекла машины и вытащили его. По данным авторов поста, в машине у мэра, предварительно, нашли более миллиона рублей. На рабочем месте чиновника ведутся обыски. Telegram-канал Ulnovosti.ru со ссылкой на инсайдеров сообщает, что Большаков был задержан из-за получения взятки от московской строительной организации. Вместе с ним был задержан помощник главы области Игорь Эдель и его помощник Дмитрий Смирнов. URA.RU направило запрос в администрацию Дмитровграда. На данный момент ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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