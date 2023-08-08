112: российского мэра задержали со стрельбой

112: полицейским пришлось выстрелить при задержании мэра Дмитровграда

08 августа 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Чиновник отказался мирно сдаваться силовикам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэра Дмитровграда (Ульяновская область) Андрея Большакова задержали силовики. При задержании он закрылся от полицейских в машине. Им пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Андрей Большаков сегодня утром приехал на работу в мэрию, на парковке его встретили сотрудники СК. Чиновник закрылся в машине и оказал сопротивление силовикам», — пишет telegram-канал. На данный момент нет никакой официальной информации касательно инцидента. После отказа чиновника мирно сдаться, один из силовиков выстрелил в воздух, но и это не повлияло на Большакова — он продолжал отсиживаться в машине. Тогда полицейские разбили стекла машины и вытащили его. По данным авторов поста, в машине у мэра, предварительно, нашли более миллиона рублей. На рабочем месте чиновника ведутся обыски.



Telegram-канал Ulnovosti.ru со ссылкой на инсайдеров сообщает, что Большаков был задержан из-за получения взятки от московской строительной организации. Вместе с ним был задержан помощник главы области Игорь Эдель и его помощник Дмитрий Смирнов. URA.RU направило запрос в администрацию Дмитровграда. На данный момент ответ не поступил.

Мэра Дмитровграда (Ульяновская область) Андрея Большакова задержали силовики. При задержании он закрылся от полицейских в машине. Им пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Андрей Большаков сегодня утром приехал на работу в мэрию, на парковке его встретили сотрудники СК. Чиновник закрылся в машине и оказал сопротивление силовикам», — пишет telegram-канал. На данный момент нет никакой официальной информации касательно инцидента. После отказа чиновника мирно сдаться, один из силовиков выстрелил в воздух, но и это не повлияло на Большакова — он продолжал отсиживаться в машине. Тогда полицейские разбили стекла машины и вытащили его. По данным авторов поста, в машине у мэра, предварительно, нашли более миллиона рублей. На рабочем месте чиновника ведутся обыски. Telegram-канал Ulnovosti.ru со ссылкой на инсайдеров сообщает, что Большаков был задержан из-за получения взятки от московской строительной организации. Вместе с ним был задержан помощник главы области Игорь Эдель и его помощник Дмитрий Смирнов. URA.RU направило запрос в администрацию Дмитровграда. На данный момент ответ не поступил.