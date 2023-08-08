Жительница Краснодара накричала на волонтеров за помощь фронту

08 августа 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

В Краснодаре женщина начала перепалку с волонтером «Бумеранга добра» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На детской площадке в Краснодаре случилась ссора между двумя женщинами из-за СВО. Волонтеры группы «Бумеранг добра» плели маскировочные сети во дворе дома для своих родных, которые находятся на фронте. Однако одна из местных жительниц потребовала от них прекращение «публичной пропаганды». «Тут матери стоят, плетут сети своим сыновьям. Вы сидите на лавочке спокойно, и дети ваши спят спокойно только потому, что кто-там сидит в окопе: мой муж, ее сын, ее брат», — заявила женщина. Ее слова передает издание Pravda.ru. Волонтеры заявили, что напишут на женщину заявление. Их высказывание нападавшая назвала «доносом». Ранее в Забайкальском крае ветеран СВО был избит компанией молодежи. Конфликт возник из-за неприязни со стороны нападавших к участникам спецоперации.

На детской площадке в Краснодаре случилась ссора между двумя женщинами из-за СВО. Волонтеры группы «Бумеранг добра» плели маскировочные сети во дворе дома для своих родных, которые находятся на фронте. Однако одна из местных жительниц потребовала от них прекращение «публичной пропаганды». «Тут матери стоят, плетут сети своим сыновьям. Вы сидите на лавочке спокойно, и дети ваши спят спокойно только потому, что кто-там сидит в окопе: мой муж, ее сын, ее брат», — заявила женщина. Ее слова передает издание Pravda.ru. Волонтеры заявили, что напишут на женщину заявление. Их высказывание нападавшая назвала «доносом». Ранее в Забайкальском крае ветеран СВО был избит компанией молодежи. Конфликт возник из-за неприязни со стороны нападавших к участникам спецоперации.