Жительница Краснодара накричала на волонтеров за помощь фронту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды ЖК Арсенал. Пермь, двор, детский городок, автомобили во дворе, автомобили, жк арсенал
В Краснодаре женщина начала перепалку с волонтером «Бумеранга добра» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На детской площадке в Краснодаре случилась ссора между двумя женщинами из-за СВО. Волонтеры группы «Бумеранг добра» плели маскировочные сети во дворе дома для своих родных, которые находятся на фронте. Однако одна из местных жительниц потребовала от них прекращение «публичной пропаганды».

«Тут матери стоят, плетут сети своим сыновьям. Вы сидите на лавочке спокойно, и дети ваши спят спокойно только потому, что кто-там сидит в окопе: мой муж, ее сын, ее брат», — заявила женщина. Ее слова передает издание Pravda.ru.

Волонтеры заявили, что напишут на женщину заявление. Их высказывание нападавшая назвала «доносом».

Ранее в Забайкальском крае ветеран СВО был избит компанией молодежи. Конфликт возник из-за неприязни со стороны нападавших к участникам спецоперации.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На детской площадке в Краснодаре случилась ссора между двумя женщинами из-за СВО. Волонтеры группы «Бумеранг добра» плели маскировочные сети во дворе дома для своих родных, которые находятся на фронте. Однако одна из местных жительниц потребовала от них прекращение «публичной пропаганды». «Тут матери стоят, плетут сети своим сыновьям. Вы сидите на лавочке спокойно, и дети ваши спят спокойно только потому, что кто-там сидит в окопе: мой муж, ее сын, ее брат», — заявила женщина. Ее слова передает издание Pravda.ru. Волонтеры заявили, что напишут на женщину заявление. Их высказывание нападавшая назвала «доносом». Ранее в Забайкальском крае ветеран СВО был избит компанией молодежи. Конфликт возник из-за неприязни со стороны нападавших к участникам спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...