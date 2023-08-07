В Екатеринбурге бойца СВО отказались пускать в скандальный ночной клуб

07 августа 2023 в 20:32 Размер текста - 17 +

Участника спецоперации не пустили в Chili из-за военной формы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге участника спецоперации не пустили в ночной клуб Chili. Боец, получивший ранение в зоне проведения СВО, хотел сменить обстановку, развеяться и отдохнуть в клубе, но так и не попал туда. «В ночь с 5 на 6 августа мужчина решил сходить в клуб Chili, чтобы послушать музыку, посмотреть на людей и развеяться. Танцевать он не собирался, так как был после ранения. Но в клуб его не пустили. Военный убежден в том, что его не пустили в ночное развлекательное заведения из-за того, что у него перевязана рука», — пишет Е1. В клубе Chili объяснили, что причиной для отказа стало то, что посетитель был пьян и вел себя агрессивно. Кроме всего, охрану не устроил внешний вид военного. По словам представителя заведения, мужчина пришел в клуб в военной форме, что является недопустимым для ночного бара. Бар-клуб Chili, который находится на улице Малышева, периодически попадает в скандальные истории. Например, в декабре 2022 в СМИ писали о том, в ночном заведении произошла драка между охранниками и посетителями. Годом ранее полиция и ОМОН устроили облаву на гостей Chili.

В Екатеринбурге участника спецоперации не пустили в ночной клуб Chili. Боец, получивший ранение в зоне проведения СВО, хотел сменить обстановку, развеяться и отдохнуть в клубе, но так и не попал туда. «В ночь с 5 на 6 августа мужчина решил сходить в клуб Chili, чтобы послушать музыку, посмотреть на людей и развеяться. Танцевать он не собирался, так как был после ранения. Но в клуб его не пустили. Военный убежден в том, что его не пустили в ночное развлекательное заведения из-за того, что у него перевязана рука», — пишет Е1. В клубе Chili объяснили, что причиной для отказа стало то, что посетитель был пьян и вел себя агрессивно. Кроме всего, охрану не устроил внешний вид военного. По словам представителя заведения, мужчина пришел в клуб в военной форме, что является недопустимым для ночного бара. Бар-клуб Chili, который находится на улице Малышева, периодически попадает в скандальные истории. Например, в декабре 2022 в СМИ писали о том, в ночном заведении произошла драка между охранниками и посетителями. Годом ранее полиция и ОМОН устроили облаву на гостей Chili.