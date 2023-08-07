07 августа 2023

Прокуратура ЯНАО запретила проверку в магазине, где продавали червивые котлеты. Документ

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, документ, прокурор, прокуратура, проверка, руки, папка с гербом, прокурорская папка
Прокуратура ЯНАО отказала Роспотребнадзору в проведении проверки по анонимной жалобе Фото:

Территориальный отдел окружного Роспотребнадзора по Ноябрьску и Муравленко не смог получить разрешение на проведение внеплановой проверки магазина «Ермолино», в котором жительница Ноябрьска приобрела куриные котлеты с личинками червей. Прокуратура ЯНАО отказалась выдать разрешение на основании того, что личность заявителя не была установлена, сообщили URA.RU в управлении Роспотребнадзора.

«Обращение о нахождении в продуктах магазина „Ермолино“ было рассмотрено, принято решение о проведении контрольного мероприятия в отношении ООО „Тюмень-Торг“. Был получен отказ в проведении проверки, вынесенный прокуратурой ЯНАО [так как] в представленных материалах отсутствуют документы, подтверждающие установление личности обратившегося гражданина», — сообщается в письменном ответе регионального управления Роспотребнадзора на запрос корреспондента агентства.

В пресс-службе прокуратуры ЯНАО корреспонденту пояснили, что внеплановые проверки требуют согласования с надзорным органом. Решение принимается на основании представленных документов.

Ранее URA.RU рассказало, что жительница Ноябрьска сообщила в соцсети о приобретении ей в магазине «Ермолино» куриных котлет с личинками червей. Пост был размещен анонимно, поэтому личность заявительницы установить не представлялось возможным.

Ответ Роспотребнадзора на запрос корреспондента URA.RU
Ответ Роспотребнадзора на запрос корреспондента URA.RU
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Территориальный отдел окружного Роспотребнадзора по Ноябрьску и Муравленко не смог получить разрешение на проведение внеплановой проверки магазина «Ермолино», в котором жительница Ноябрьска приобрела куриные котлеты с личинками червей. Прокуратура ЯНАО отказалась выдать разрешение на основании того, что личность заявителя не была установлена, сообщили URA.RU в управлении Роспотребнадзора. «Обращение о нахождении в продуктах магазина „Ермолино“ было рассмотрено, принято решение о проведении контрольного мероприятия в отношении ООО „Тюмень-Торг“. Был получен отказ в проведении проверки, вынесенный прокуратурой ЯНАО [так как] в представленных материалах отсутствуют документы, подтверждающие установление личности обратившегося гражданина», — сообщается в письменном ответе регионального управления Роспотребнадзора на запрос корреспондента агентства. В пресс-службе прокуратуры ЯНАО корреспонденту пояснили, что внеплановые проверки требуют согласования с надзорным органом. Решение принимается на основании представленных документов. Ранее URA.RU рассказало, что жительница Ноябрьска сообщила в соцсети о приобретении ей в магазине «Ермолино» куриных котлет с личинками червей. Пост был размещен анонимно, поэтому личность заявительницы установить не представлялось возможным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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