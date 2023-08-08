В Екатеринбурге в «Эрмитаж-Урале» начался монтаж выставки «От Эль Греко до Ренуара», где будут представлены работы западноевропейского искусства. Центральной частью экспозиции станет произведение одного из самых известных импрессионистов в мире — Огюста Ренуара. Кадрами закулисья с URA.RU поделились представители музея.
«Выставка „От Эль Греко до Ренуара“ представит 66 произведений мастеров XVI — начала XX века восьми европейских школ. Проект предлагает зрителю путешествие сквозь века, акцентируя внимание как на своеобразии искусства каждой из стран», — рассказали в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ). Картины распаковали в прошлые выходные, а сейчас идет активная часть монтажа.
Посетители смогут увидеть редкие для России произведения испанского мастера Эль Греко, посмотреть на работы голландцев и фламандцев — Давида Тенирса, Адриана ван де Венне и Отто ван Схрика и многих других. Особо место займет полотно «Женщина, смотрящая на птичку. Лиз» Огюста Ренуара — одно из самых знаменитых импрессионистов в мировой истории искусств.
Все картины приехали из Нижегородского государственного художественного музея. Выставка станет доступна в «Эрмитаж-Урале» с 12 августа и завершится 5 ноября.
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