В Екатеринбурге готовятся к выставке с редкими шедеврами, среди них — работа импрессиониста. Фото

В Екатеринбурге начался монтаж выставки «От Эль Греко до Ренуара»

08 августа 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Широкой публике выставку представят 12 августа Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге в «Эрмитаж-Урале» начался монтаж выставки «От Эль Греко до Ренуара», где будут представлены работы западноевропейского искусства. Центральной частью экспозиции станет произведение одного из самых известных импрессионистов в мире — Огюста Ренуара. Кадрами закулисья с URA.RU поделились представители музея. «Выставка „От Эль Греко до Ренуара“ представит 66 произведений мастеров XVI — начала XX века восьми европейских школ. Проект предлагает зрителю путешествие сквозь века, акцентируя внимание как на своеобразии искусства каждой из стран», — рассказали в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ). Картины распаковали в прошлые выходные, а сейчас идет активная часть монтажа. Посетители смогут увидеть редкие для России произведения испанского мастера Эль Греко, посмотреть на работы голландцев и фламандцев — Давида Тенирса, Адриана ван де Венне и Отто ван Схрика и многих других. Особо место займет полотно «Женщина, смотрящая на птичку. Лиз» Огюста Ренуара — одно из самых знаменитых импрессионистов в мировой истории искусств. Все картины приехали из Нижегородского государственного художественного музея. Выставка станет доступна в «Эрмитаж-Урале» с 12 августа и завершится 5 ноября.

В Екатеринбурге в «Эрмитаж-Урале» начался монтаж выставки «От Эль Греко до Ренуара», где будут представлены работы западноевропейского искусства. Центральной частью экспозиции станет произведение одного из самых известных импрессионистов в мире — Огюста Ренуара. Кадрами закулисья с URA.RU поделились представители музея. «Выставка „От Эль Греко до Ренуара“ представит 66 произведений мастеров XVI — начала XX века восьми европейских школ. Проект предлагает зрителю путешествие сквозь века, акцентируя внимание как на своеобразии искусства каждой из стран», — рассказали в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ). Картины распаковали в прошлые выходные, а сейчас идет активная часть монтажа. Посетители смогут увидеть редкие для России произведения испанского мастера Эль Греко, посмотреть на работы голландцев и фламандцев — Давида Тенирса, Адриана ван де Венне и Отто ван Схрика и многих других. Особо место займет полотно «Женщина, смотрящая на птичку. Лиз» Огюста Ренуара — одно из самых знаменитых импрессионистов в мировой истории искусств. Все картины приехали из Нижегородского государственного художественного музея. Выставка станет доступна в «Эрмитаж-Урале» с 12 августа и завершится 5 ноября.