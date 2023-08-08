В администрации Тюмени выбрали альтернативу площади 400-летия Тюмени

Сейчас большинство концертов проходит на площади 400-летия Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Озелененная территория возле тюменского Дома культуры «Орфей» является одной из альтернатив площади 400-летия Тюмени, которая считается главным местом в городе для проведения концертов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации Тюмени. Также концерт могут провести и в другом месте, однако оно должно подходить под список требований мэрии.

«Возможной площадкой для выступления творческих коллективов является озелененная зона общественного пространства по ул. Семена Шахлина, 20 на которой расположена открытая сцена», — сообщили в пресс-службе мэрии города. Однако там не уточнили, поместится ли там такое же количество людей, как на площади 400-летия Тюмени. Согласно информации из открытых источников, по данному адресу находится Дом культуры «Орфей».

В администрации объяснили, что подобрать можно и другие места, но для выбора нужно соблюсти список требований. Такая площадка должна: относиться к территории общего пользования, находиться в собственности города, быть пригодна к использованию без оформления прав на участок с целью проведения концерта.

Ранее URA.RU сообщало, что на площади 400-летия Тюмени в этом году прошли и пройдут большинство крупных концертов. Так, 30 июля на главной концертной площадке выступила группа «Любэ», которая была приглашена в честь Дня города. Помимо этого, 14 августа ко Дню Тюменской области там споет группа «Иванушки International». 20 августа концерт даст Пелагея.

ДК «Орфей» находится на окраине Тюмени в микрорайоне Березняковский Скриншот: сервис «2ГИС»