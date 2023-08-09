Турция закроет от полетов 850-километровый участок моря для испытания ЗРК Siper

10 августа 2023 в 01:26 Размер текста - 17 +

ЗРК Siper разработан с использованием новейших технологий Фото: Министерство обороны РФ Власти Турции закроет от полетов 850-километровый участок Черного моря между провинциями Эдирне и Гиресун для проведения испытаний отечественной системы ПВО Siper. Если условия будут подходящими, ожидается, что Siper будет протестирован на этой неделе. Об этом сообщают местные СМИ. «Поскольку российско-украинская (спецоперация — прим. URA.RU) распространяется на Черное море, Турция готовится активировать свою систему ПВО большой дальности Siper. Для этого власти с помощью уведомления Notam объявили 850-километровый участок моря между Эдирне и Гиресуном закрытой для полетов зоной», — сообщает газета Turkiye . В случае положительных результатов испытаний ЗРК Siper будет применяться против воздушных целей, таких как истребители и крылатые ракеты. Тестирование турецкой системы ПВО будет проведено для защиты страны на фоне российско-украинской спецоперации, внутренних беспорядков в Африке, сирийского и иранского вопроса. Ранее США предложили своему партнеру по НАТО — Турции передать на Украину системы ПВО С-400 российского производства. В свою очередь турецкие власти отказались идти на поводу у Вашингтона.

Власти Турции закроет от полетов 850-километровый участок Черного моря между провинциями Эдирне и Гиресун для проведения испытаний отечественной системы ПВО Siper. Если условия будут подходящими, ожидается, что Siper будет протестирован на этой неделе. Об этом сообщают местные СМИ. «Поскольку российско-украинская (спецоперация — прим. URA.RU) распространяется на Черное море, Турция готовится активировать свою систему ПВО большой дальности Siper. Для этого власти с помощью уведомления Notam объявили 850-километровый участок моря между Эдирне и Гиресуном закрытой для полетов зоной», — сообщает газета Turkiye. В случае положительных результатов испытаний ЗРК Siper будет применяться против воздушных целей, таких как истребители и крылатые ракеты. Тестирование турецкой системы ПВО будет проведено для защиты страны на фоне российско-украинской спецоперации, внутренних беспорядков в Африке, сирийского и иранского вопроса. Ранее США предложили своему партнеру по НАТО — Турции передать на Украину системы ПВО С-400 российского производства. В свою очередь турецкие власти отказались идти на поводу у Вашингтона.