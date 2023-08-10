Россия отправит в Африку тысячи тонн зерна безвозмездно

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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Санкт-Петербург, патрушев дмитрий
Дмитрий Патрушев анонсировал отправку до 50 тысяч тонн зерна в Африку Фото:

В ближайшее время Россия собирается отправить в Африку от 25 до 50 тысяч тонн. Известно, что поставки пройдут на безвозмездной основе. Об этом рассказал глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

«Пока речь идет о шести странах и об объемах поставок от 25 тыс. до 50 тыс. тонн», — заявил Дмитрий Патрушев. Его слова передают РИА Новости.

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В ближайшее время Россия собирается отправить в Африку от 25 до 50 тысяч тонн. Известно, что поставки пройдут на безвозмездной основе. Об этом рассказал глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. «Пока речь идет о шести странах и об объемах поставок от 25 тыс. до 50 тыс. тонн», — заявил Дмитрий Патрушев. Его слова передают РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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