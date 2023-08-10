Россия отправит в Африку тысячи тонн зерна безвозмездно

Дмитрий Патрушев анонсировал отправку до 50 тысяч тонн зерна в Африку
В ближайшее время Россия собирается отправить в Африку от 25 до 50 тысяч тонн. Известно, что поставки пройдут на безвозмездной основе. Об этом рассказал глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
«Пока речь идет о шести странах и об объемах поставок от 25 тыс. до 50 тыс. тонн», — заявил Дмитрий Патрушев. Его слова передают РИА Новости.
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