Россия отправит в Африку тысячи тонн зерна безвозмездно 10 августа 2023 в 15:52 Размер текста - 17 + Дмитрий Патрушев анонсировал отправку до 50 тысяч тонн зерна в Африку Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ближайшее время Россия собирается отправить в Африку от 25 до 50 тысяч тонн. Известно, что поставки пройдут на безвозмездной основе. Об этом рассказал глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. «Пока речь идет о шести странах и об объемах поставок от 25 тыс. до 50 тыс. тонн», — заявил Дмитрий Патрушев. Его слова передают РИА Новости. В ближайшее время Россия собирается отправить в Африку от 25 до 50 тысяч тонн. Известно, что поставки пройдут на безвозмездной основе. Об этом рассказал глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. «Пока речь идет о шести странах и об объемах поставок от 25 тыс. до 50 тыс. тонн», — заявил Дмитрий Патрушев. Его слова передают РИА Новости. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям