В Минсельхозе анонсировали рост цен на зерно после объявления помощи Африке

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Михаил Мишустин на Узбекско-Российском экономическом форуме в Самарканде. Самарканд, Узбекистан, патрушев дмитрий
Дмитрий Патрушев анонсировал рост цен на зерно в России Фото:

Цены на зерно в России нестабильны, и в ближайшее время ожидается их рост. Об этом журналистам рассказал глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Ранее Патрушев объявил, что Россия безвозмездно направит тысячи тонн зерна в Африку.

«Я думаю, что пока, возможно, цены на зерно будут расти», — сказал Дмитрий Патрушев. Его слова передает агентство ТАСС. Патрушев отметил, что цены на зерно в стране нестабильны из-за международной обстановки и ситуации на Черном море.

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Цены на зерно в России нестабильны, и в ближайшее время ожидается их рост. Об этом журналистам рассказал глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Ранее Патрушев объявил, что Россия безвозмездно направит тысячи тонн зерна в Африку. «Я думаю, что пока, возможно, цены на зерно будут расти», — сказал Дмитрий Патрушев. Его слова передает агентство ТАСС. Патрушев отметил, что цены на зерно в стране нестабильны из-за международной обстановки и ситуации на Черном море.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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