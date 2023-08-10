В Минсельхозе анонсировали рост цен на зерно после объявления помощи Африке

Дмитрий Патрушев анонсировал рост цен на зерно в России
Цены на зерно в России нестабильны, и в ближайшее время ожидается их рост. Об этом журналистам рассказал глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Ранее Патрушев объявил, что Россия безвозмездно направит тысячи тонн зерна в Африку.
«Я думаю, что пока, возможно, цены на зерно будут расти», — сказал Дмитрий Патрушев. Его слова передает агентство ТАСС. Патрушев отметил, что цены на зерно в стране нестабильны из-за международной обстановки и ситуации на Черном море.
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