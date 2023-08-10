Челябинские пограничники показали кадры задержания жителей Индии, пытавшихся проникнуть в РФ

Жители Индии попытались незаконно попасть в Россию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Челябинской области поделилась кадрами задержания 13 жителей Индии в Октябрьском районе. В ведомстве не стали уточнять национальность задержанных, но пояснили, что все они пытались попасть в РФ незаконно.

«Сотрудниками Погрануправления в Октябрьском районе, с применением технических и специальных средств, за незаконное пересечение государственной границы РФ в обход установленных пунктов пропуска, задержаны 13 иностранных граждан. В настоящее время органом дознания Пограничного управления, в отношении задержанных, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы РФ»).

Всем задержанным, кроме одного, 10 августа избрали меру пресечения. Их отправили в СИЗО до 7 октября. Одного из группы отпустили под обязательство о явке. На него составлен административный протокол. Вскоре его выдворят из страны.

Группа жителей Индии пыталась транзитом через РФ попасть на заработки в Германию. Их действиями руководил агент, находящийся в Индии. Они заплатили ему, чтобы он помог им попасть в Европу.