Челябинские пограничники показали кадры задержания жителей Индии, пытавшихся проникнуть в РФ

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День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., пограничник, задержание
Жители Индии попытались незаконно попасть в Россию Фото:

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Челябинской области поделилась кадрами задержания 13 жителей Индии в Октябрьском районе. В ведомстве не стали уточнять национальность задержанных, но пояснили, что все они пытались попасть в РФ незаконно.

«Сотрудниками Погрануправления в Октябрьском районе, с применением технических и специальных средств, за незаконное пересечение государственной границы РФ в обход установленных пунктов пропуска, задержаны 13 иностранных граждан. В настоящее время органом дознания Пограничного управления, в отношении задержанных, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы РФ»).

Всем задержанным, кроме одного, 10 августа избрали меру пресечения. Их отправили в СИЗО до 7 октября. Одного из группы отпустили под обязательство о явке. На него составлен административный протокол. Вскоре его выдворят из страны.

Группа жителей Индии пыталась транзитом через РФ попасть на заработки в Германию. Их действиями руководил агент, находящийся в Индии. Они заплатили ему, чтобы он помог им попасть в Европу.

Все 13 человек пытались попасть на территорию РФ незаконно
Все 13 человек пытались попасть на территорию РФ незаконно
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Пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Челябинской области поделилась кадрами задержания 13 жителей Индии в Октябрьском районе. В ведомстве не стали уточнять национальность задержанных, но пояснили, что все они пытались попасть в РФ незаконно. «Сотрудниками Погрануправления в Октябрьском районе, с применением технических и специальных средств, за незаконное пересечение государственной границы РФ в обход установленных пунктов пропуска, задержаны 13 иностранных граждан. В настоящее время органом дознания Пограничного управления, в отношении задержанных, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы РФ»). Всем задержанным, кроме одного, 10 августа избрали меру пресечения. Их отправили в СИЗО до 7 октября. Одного из группы отпустили под обязательство о явке. На него составлен административный протокол. Вскоре его выдворят из страны. Группа жителей Индии пыталась транзитом через РФ попасть на заработки в Германию. Их действиями руководил агент, находящийся в Индии. Они заплатили ему, чтобы он помог им попасть в Европу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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