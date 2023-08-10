Из квартиры пенсионера, который судится с мэрией Нижневартовска, украли батареи Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нижневартовске у жителя скандально известного квартала «Прибрежный-3», который с 2019 года не может расселить городская администрация, произошло ЧП. Пенсионер Анатолий Козловский рассказал корреспонденту URA.RU, что неизвестные проникли в его квартиру и украли все металлические предметы, включая батареи. Мужчина остался последним жителем квартала и судится с администрацией города из-за расселения.

«Я вернулся домой и не узнал свою квартиру. Батареи срезаны, все перевернуто, все металлические детали украдены. Вызвал полицию, они уже приехали, пусть разбираются», — поделился Козловский.

Все соседи пенсионера уже получили выкупную стоимость и съехали из скандального квартала. Анатолий остался последним жителем аварийных двухэтажек на улице имени Мусы Джалиля. Мэрия планирует застроить этот квартал в центре города многоэтажками.

За этой историей внимательно следили общественники и журналисты. Жильцы «Прибрежного-3» перезимовали в домах, из которых их соседи вывезли стеклопакеты и батареи. Помогал жителям добиться справедливости и депутат думы ХМАО, эксперт ОНФ Владимир Зиновьев. «Изначально, насколько мне известно, администрация пыталась принудительно выселить его в судебном порядке. Но суд отказал. Остальным жильцам после судебных тяжб выплатили суммы, на которые они смогли приобрести квартиры не на окраине города, как было бы, если бы собственники согласились на первоначальную оценку администрации», — прокомментировал Зиновьев.

Дата судебного разбирательства пенсионера с мэрией пока не назначена. «Адвокат занимается этим, исковое заявление подано. Честно говоря, я тоже надеюсь, что у меня, как и у соседей, процессы пройдут без обжалования во второй инстанции. Зимовать еще год одному на весь дом, куда постоянно залезают бомжи и наркоманы, не хочется», — резюмировал Козловский.

Ранее URA.RU писало, что соседям пенсионера из Нижневартовска удалось отсудить у мэрии компенсацию за расселение из аварийных двухэтажек. Квартира одной из собственниц, согласно оценке горадминистрации, стоила вдвое дешевле, но суд встал на сторону жильцов.