В ХМАО жители проблемного квартала отсудили у мэрии компенсацию за расселение

Нижневартовский суд встал на сторону жильцов квартала «Прибрежный-3» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовске жильцы квартала «Прибрежный-3», который не могут расселить более трех лет, отсудили у мэрии компенсацию за аварийные квартиры. Жительница дома 2ж по улице Мусы Джалиля, пенсионерка Нина Чумель рассказала журналисту URA.RU, что их квартира по первоначальной оценке администрации стоила почти вдвое дешевле, но суд встал на сторону независимой экспертизы.

«Мы выиграли суд. Нашу трехкомнатную, которую по первоначальной оценке, заявленной администрацией города, оценили в 3,1 миллиона рублей, суд оценил в 5,4 миллиона рублей. В администрации сказали, что не будут подавать апелляцию, посмотрим, сдержат ли слово», — сообщила Чумель.

Семья пенсионерке и жильцы еще одной квартиры получит выкупную стоимость жилья. По остальным шести квартирам судебные процессы еще продолжаются. Если бы жильцы согласились на оценку администрации, нам пришлось бы доплачивать за переезд на окраину. Сейчас мы сможем найти квартиру «Первое заседание по нашему делу состоится 18 мая. Первоначально администрация города оценила мою двухкомнатную квартиру в 2,2 миллиона рублей. На эти деньги в Нижневартовске нельзя купить даже „однушку“. Мы будем продолжать бороться», — уточнил житель «Прибрежного-3» Сергей Матвеев.

Ранее URA.RU писало о том, что власти Нижневартовска объявили аукцион по сносу квартала до фактического расселения жильцов. В мэрии сообщили, что заключение контракта позволит уберечь дома от вандализма и поджога.