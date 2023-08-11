С утра в центре Екатеринбурга — по случаю Дня строителя — проходят шоу танцующих экскаваторов. Одно из представлений на проспекте Ленина посетил губернатор Евгений Куйвашев, передает корреспондент URA.RU.
После этого ему — по пути к основному месту празднованию, Историческому скверу, — продемонстрировали некоторые образцы выставленный на проспекте Ленина строительной техники. Прохожие — кто не постеснялся — подходили сфотографироваться.
Празднование Дня строителя в Екатеринбурге являются частью мероприятий, посвященных 300-летию города. В связи с этим 12 августа ограничено движение транспорта от улиц 8 Марта до Пушкина.
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