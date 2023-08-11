11 августа 2023

В центре Екатеринбурга на глазах у Куйвашева станцевали экскаваторы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Шоу проходит в рамках празднования Дня строителя
Шоу проходит в рамках празднования Дня строителя Фото:

С утра в центре Екатеринбурга — по случаю Дня строителя — проходят шоу танцующих экскаваторов. Одно из представлений на проспекте Ленина посетил губернатор Евгений Куйвашев, передает корреспондент URA.RU.

После этого ему — по пути к основному месту празднованию, Историческому скверу, — продемонстрировали некоторые образцы выставленный на проспекте Ленина строительной техники. Прохожие — кто не постеснялся — подходили сфотографироваться.

Празднование Дня строителя в Екатеринбурге являются частью мероприятий, посвященных 300-летию города. В связи с этим 12 августа ограничено движение транспорта от улиц 8 Марта до Пушкина.

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С утра в центре Екатеринбурга — по случаю Дня строителя — проходят шоу танцующих экскаваторов. Одно из представлений на проспекте Ленина посетил губернатор Евгений Куйвашев, передает корреспондент URA.RU. После этого ему — по пути к основному месту празднованию, Историческому скверу, — продемонстрировали некоторые образцы выставленный на проспекте Ленина строительной техники. Прохожие — кто не постеснялся — подходили сфотографироваться. Празднование Дня строителя в Екатеринбурге являются частью мероприятий, посвященных 300-летию города. В связи с этим 12 августа ограничено движение транспорта от улиц 8 Марта до Пушкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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