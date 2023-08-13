ВМФ открыли огонь в Черном море: главное к вечеру 13 августа

13 августа 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Российский военный корабль открыл огонь по сухогрузу Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сухогруз под флагом Палау был остановлен российскими военными для досмотра, когда он следовал в украинский порт Измаил. Поскольку капитан судна не отреагировал на первое требование, патрульные были вынуждены открыть предупредительный огонь. URA.RU приводит главные новости к вечеру 13 августа. Сухогруз, следовавший в порт Измаил, был остановлен российскими военными для досмотра. Капитан судна не отреагировал на первое требование, поэтому патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» открыл предупредительный огонь, сообщает Минобороны России. Инцидент произошел 13 августа в Черном море, когда патрульный корабль заметил сухогруз «Сукра Окан». Российский вертолет Ка-29 с группой военнослужащих был поднят для осуществления досмотра судна. После радиопереговоров сухогруз был остановлен. После проведения досмотра судно продолжило свое движение в порт.

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Сухогруз под флагом Палау был остановлен российскими военными для досмотра, когда он следовал в украинский порт Измаил. Поскольку капитан судна не отреагировал на первое требование, патрульные были вынуждены открыть предупредительный огонь. URA.RU приводит главные новости к вечеру 13 августа.