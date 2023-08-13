Рогов: ВСУ путем тяжелых потерь зашли в северную часть Урожайного. Карта

13 августа 2023 в 09:20 Размер текста - 17 +

Украинские силы зашли в северную часть Урожайного, сообщил Владимир Рогов Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские подразделения зашли в северную часть населенного пункта Урожайное (находится на направлении Времевского выступа) после кровопролитных боев. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Спустя две недели тяжелейших и кровопролитнейших боев за этот населенный пункт противнику удалось зайти и закрепиться в северной части Урожайного. <…> Чтобы продвинуться на пару сотен метров враг совершил большое количество „мясных“ штурмов, потеряв две из четырех штурмовых групп элитных морпехов ВСУ», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале . Он отметил, что ситуация в районе Урожайного сложная. По данным Рогова, украинские силы двигаются к селу Старомлыновка. На пути к нему находится Урожайное. Рогов также отметил, что российские силы до сих остаются в Урожайном. Сообщения о полном взятии города не соответствуют действительности, отметил он. Армия Украины все лето пытается прорваться в районе Времевского выступа. С начала контрнаступления не утихают бои. Сам выступ находится в Запорожской области. Рогов отмечал, что ВСУ планируют прорваться на этом направлении, чтобы разрезать сухопутные части российских сил. Армия России продолжает держать оборону на этом участке. Карта расположения сил в районе Урожайного Фото: telegram-канал «Владимир Рогов», https://t.me/vrogov/11596

Украинские подразделения зашли в северную часть населенного пункта Урожайное (находится на направлении Времевского выступа) после кровопролитных боев. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Спустя две недели тяжелейших и кровопролитнейших боев за этот населенный пункт противнику удалось зайти и закрепиться в северной части Урожайного. <…> Чтобы продвинуться на пару сотен метров враг совершил большое количество „мясных“ штурмов, потеряв две из четырех штурмовых групп элитных морпехов ВСУ», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что ситуация в районе Урожайного сложная. По данным Рогова, украинские силы двигаются к селу Старомлыновка. На пути к нему находится Урожайное. Рогов также отметил, что российские силы до сих остаются в Урожайном. Сообщения о полном взятии города не соответствуют действительности, отметил он. Армия Украины все лето пытается прорваться в районе Времевского выступа. С начала контрнаступления не утихают бои. Сам выступ находится в Запорожской области. Рогов отмечал, что ВСУ планируют прорваться на этом направлении, чтобы разрезать сухопутные части российских сил. Армия России продолжает держать оборону на этом участке.