Катер ВСУ пытался атаковать российский корабль в Черном море

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Киев вновь пытался атаковать корабли ВМФ на Черном море Фото:

Ночью Украина предприняла попытку атаки атаковать корабль Военно-морского флота РФ при помощи беспилотного катера. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Киев в ночь на 2 августа попытался атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ. Он был своевременно обнаружен и уничтожен», — отметили в военном российском ведомстве в ходе брифинга. Отмечается, что российский корабль сопровождал гражданские судна.

Днем ранее Украина также пыталась атаковать гражданские судна в Черном море. ВМФ успешно отразил нападение.

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Ночью Украина предприняла попытку атаки атаковать корабль Военно-морского флота РФ при помощи беспилотного катера. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Киев в ночь на 2 августа попытался атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ. Он был своевременно обнаружен и уничтожен», — отметили в военном российском ведомстве в ходе брифинга. Отмечается, что российский корабль сопровождал гражданские судна. Днем ранее Украина также пыталась атаковать гражданские судна в Черном море. ВМФ успешно отразил нападение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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