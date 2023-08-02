Катер ВСУ пытался атаковать российский корабль в Черном море

Киев вновь пытался атаковать корабли ВМФ на Черном море
Ночью Украина предприняла попытку атаки атаковать корабль Военно-морского флота РФ при помощи беспилотного катера. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Киев в ночь на 2 августа попытался атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ. Он был своевременно обнаружен и уничтожен», — отметили в военном российском ведомстве в ходе брифинга. Отмечается, что российский корабль сопровождал гражданские судна.
Днем ранее Украина также пыталась атаковать гражданские судна в Черном море. ВМФ успешно отразил нападение.
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