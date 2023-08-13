В США заявили о разрушительном успехе РФ на фронте

The Hill: Россия успешно наступает в восточной части ЛНР
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
ВС РФ уверенно продвигаются на купянском направлении, пишет The Hill Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия успешно проводит наступление в Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает американское издание The Hill.

«На юге Россия незаметно начала новое наступление в ЛНР. ВС РФ добились определенного прогресса», — говорится в материале издания. Там добавили, что хотя это наступление значительно меньше по масштабам, чем зимнее российское наступление, оно оказывает сильное давление на ВСУ на купянском направлении.

Любой успех в этой наступательной операции также может оказать политически выгодное воздействие, в свете медленного контрнаступления Украины на юго-востоке Запорожской области. Отмечается, что если ВС РФ добьются в данном районе какого-то прогресса, то это станет довольно значимым событием, заключил автор материала.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Ранее стало известно, что на купянском направлении российские силы захватили два опорных пункта ВСУ, а также уничтожили до взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана. ВС РФ приближаются к городу Купянску, расстояние до него составляет всего несколько километров. Госслужащие Украины массово покидают город, а Служба безопасности Украины (СБУ) собирает и вывозит архивы, передает «Царьград».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия успешно проводит наступление в Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает американское издание The Hill. «На юге Россия незаметно начала новое наступление в ЛНР. ВС РФ добились определенного прогресса», — говорится в материале издания. Там добавили, что хотя это наступление значительно меньше по масштабам, чем зимнее российское наступление, оно оказывает сильное давление на ВСУ на купянском направлении. Любой успех в этой наступательной операции также может оказать политически выгодное воздействие, в свете медленного контрнаступления Украины на юго-востоке Запорожской области. Отмечается, что если ВС РФ добьются в данном районе какого-то прогресса, то это станет довольно значимым событием, заключил автор материала. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее стало известно, что на купянском направлении российские силы захватили два опорных пункта ВСУ, а также уничтожили до взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана. ВС РФ приближаются к городу Купянску, расстояние до него составляет всего несколько километров. Госслужащие Украины массово покидают город, а Служба безопасности Украины (СБУ) собирает и вывозит архивы, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...