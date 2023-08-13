В США заявили о разрушительном успехе РФ на фронте

The Hill: Россия успешно наступает в восточной части ЛНР

13 августа 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

ВС РФ уверенно продвигаются на купянском направлении, пишет The Hill Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия успешно проводит наступление в Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает американское издание The Hill. «На юге Россия незаметно начала новое наступление в ЛНР. ВС РФ добились определенного прогресса», — говорится в материале издания. Там добавили, что хотя это наступление значительно меньше по масштабам, чем зимнее российское наступление, оно оказывает сильное давление на ВСУ на купянском направлении. Любой успех в этой наступательной операции также может оказать политически выгодное воздействие, в свете медленного контрнаступления Украины на юго-востоке Запорожской области. Отмечается, что если ВС РФ добьются в данном районе какого-то прогресса, то это станет довольно значимым событием, заключил автор материала. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее стало известно, что на купянском направлении российские силы захватили два опорных пункта ВСУ, а также уничтожили до взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана. ВС РФ приближаются к городу Купянску, расстояние до него составляет всего несколько километров. Госслужащие Украины массово покидают город, а Служба безопасности Украины (СБУ) собирает и вывозит архивы, передает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия успешно проводит наступление в Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает американское издание The Hill. «На юге Россия незаметно начала новое наступление в ЛНР. ВС РФ добились определенного прогресса», — говорится в материале издания. Там добавили, что хотя это наступление значительно меньше по масштабам, чем зимнее российское наступление, оно оказывает сильное давление на ВСУ на купянском направлении. Любой успех в этой наступательной операции также может оказать политически выгодное воздействие, в свете медленного контрнаступления Украины на юго-востоке Запорожской области. Отмечается, что если ВС РФ добьются в данном районе какого-то прогресса, то это станет довольно значимым событием, заключил автор материала. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее стало известно, что на купянском направлении российские силы захватили два опорных пункта ВСУ, а также уничтожили до взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана. ВС РФ приближаются к городу Купянску, расстояние до него составляет всего несколько километров. Госслужащие Украины массово покидают город, а Служба безопасности Украины (СБУ) собирает и вывозит архивы, передает «Царьград».