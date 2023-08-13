ВСУ обстреляли жилой дом в Курской области

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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, ВСУ, stock
ВСУ нанесли удар по территории Курской области, заявил Роман Старовойт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Село Волфино в Курской области было обстреляно со стороны Украины. Зарегистрировано десять обстрелов, в результате одного из которых был поврежден жилой дом. Об этом рассказал глава области Роман Старовойт.

«Село Волфино обстреляно со стороны Украины», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что было совершено десять обстрелов. Известно о повреждении одного жилого дома. Власти обещают оказать помощь в восстановлении жилья.

Три мирных жителя получили осколочные ранения средней тяжести и в настоящее время они доставляются в центральную районную больницу, где им будет оказана необходимая помощь. При необходимости их могут перевезти в областную больницу, заключил глава региона.

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Село Волфино в Курской области было обстреляно со стороны Украины. Зарегистрировано десять обстрелов, в результате одного из которых был поврежден жилой дом. Об этом рассказал глава области Роман Старовойт. «Село Волфино обстреляно со стороны Украины», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что было совершено десять обстрелов. Известно о повреждении одного жилого дома. Власти обещают оказать помощь в восстановлении жилья. Три мирных жителя получили осколочные ранения средней тяжести и в настоящее время они доставляются в центральную районную больницу, где им будет оказана необходимая помощь. При необходимости их могут перевезти в областную больницу, заключил глава региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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