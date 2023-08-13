ВСУ обстреляли жилой дом в Курской области

13 августа 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

ВСУ нанесли удар по территории Курской области, заявил Роман Старовойт Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Село Волфино в Курской области было обстреляно со стороны Украины. Зарегистрировано десять обстрелов, в результате одного из которых был поврежден жилой дом. Об этом рассказал глава области Роман Старовойт. «Село Волфино обстреляно со стороны Украины», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что было совершено десять обстрелов. Известно о повреждении одного жилого дома. Власти обещают оказать помощь в восстановлении жилья. Три мирных жителя получили осколочные ранения средней тяжести и в настоящее время они доставляются в центральную районную больницу, где им будет оказана необходимая помощь. При необходимости их могут перевезти в областную больницу, заключил глава региона.

Село Волфино в Курской области было обстреляно со стороны Украины. Зарегистрировано десять обстрелов, в результате одного из которых был поврежден жилой дом. Об этом рассказал глава области Роман Старовойт. «Село Волфино обстреляно со стороны Украины», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что было совершено десять обстрелов. Известно о повреждении одного жилого дома. Власти обещают оказать помощь в восстановлении жилья. Три мирных жителя получили осколочные ранения средней тяжести и в настоящее время они доставляются в центральную районную больницу, где им будет оказана необходимая помощь. При необходимости их могут перевезти в областную больницу, заключил глава региона.