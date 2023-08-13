Минобороны: российские военные открыли огонь по сухогрузу, не выполнившему требование об остановке

Российский патруль остановил в Черном море сухогруз «Сукра Окан», следовавший на Украину
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Инцидент произошел 13 августа в юго-западной части Черного моря (архивное фото) Фото:

Сухогруз под флагом Палау (островное государство в Микронезии), следовавший в украинский порт Измаил, был остановлен для досмотра российскими военными. Поскольку на первое требование капитан сухогруза не отреагировал, патрулю пришлось открыть предупредительный огонь, сообщает Минобороны России.

Инцидент произошел 13 августа около 6.40 мск в юго-западной части Черного моря. Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков», контролировавший судоходство, заметил сухогруз «Сукра Окан».

«На требование остановки для досмотра… капитан сухогруза не отреагировал. Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь», — сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале.

Был поднят вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих, которые намеревались досмотреть судно. По результатам радиопереговоров сухогруз застопорил ход. После досмотра судно продолжило движение в порт.

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Сухогруз под флагом Палау (островное государство в Микронезии), следовавший в украинский порт Измаил, был остановлен для досмотра российскими военными. Поскольку на первое требование капитан сухогруза не отреагировал, патрулю пришлось открыть предупредительный огонь, сообщает Минобороны России. Инцидент произошел 13 августа около 6.40 мск в юго-западной части Черного моря. Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков», контролировавший судоходство, заметил сухогруз «Сукра Окан». «На требование остановки для досмотра… капитан сухогруза не отреагировал. Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь», — сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Был поднят вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих, которые намеревались досмотреть судно. По результатам радиопереговоров сухогруз застопорил ход. После досмотра судно продолжило движение в порт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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