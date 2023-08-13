Осетра нашли на пляже в Добрянке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Местные жители в городе Добрянка (Пермский край) на берегу реки заметили двух больших осетров. Фотографии рыб опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» предприниматель Станислав Киршев.

«Вот таких вот две рыбины выбросило вчера на Добрянский пляж. По виду похожа на стерлядь, но могу и ошибаться», — пишет автор фото.

В комментариях к посту подтвердили, что рыбы относятся к семейству осетровых. Также пермяки отметили, что осетры водятся в реке Обва, которая является притоком Камы, оттуда их и принесло. URA.RU направило запрос в Росприроднадзор Пермского края о причинах гибели рыбы. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее в Пермском крае уже наблюдали массовую гибель рыбы. По мнению специалистов Росрыболовства, это происходит из-за недостатка кислорода в воде.