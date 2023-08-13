13 августа 2023
12 августа 2023

Из пермской реки выбросило осетров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , рыба, осетр, агро2022
Осетра нашли на пляже в Добрянке Фото:

Местные жители в городе Добрянка (Пермский край) на берегу реки заметили двух больших осетров. Фотографии рыб опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» предприниматель Станислав Киршев.

«Вот таких вот две рыбины выбросило вчера на Добрянский пляж. По виду похожа на стерлядь, но могу и ошибаться», — пишет автор фото.

В комментариях к посту подтвердили, что рыбы относятся к семейству осетровых. Также пермяки отметили, что осетры водятся в реке Обва, которая является притоком Камы, оттуда их и принесло. URA.RU направило запрос в Росприроднадзор Пермского края о причинах гибели рыбы. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее в Пермском крае уже наблюдали массовую гибель рыбы. По мнению специалистов Росрыболовства, это происходит из-за недостатка кислорода в воде.

Две таких рыбы лежали на берегу реки в Добрянке
Две таких рыбы лежали на берегу реки в Добрянке

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Местные жители в городе Добрянка (Пермский край) на берегу реки заметили двух больших осетров. Фотографии рыб опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» предприниматель Станислав Киршев. «Вот таких вот две рыбины выбросило вчера на Добрянский пляж. По виду похожа на стерлядь, но могу и ошибаться», — пишет автор фото. В комментариях к посту подтвердили, что рыбы относятся к семейству осетровых. Также пермяки отметили, что осетры водятся в реке Обва, которая является притоком Камы, оттуда их и принесло. URA.RU направило запрос в Росприроднадзор Пермского края о причинах гибели рыбы. На момент публикации ответ не был получен. Ранее в Пермском крае уже наблюдали массовую гибель рыбы. По мнению специалистов Росрыболовства, это происходит из-за недостатка кислорода в воде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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