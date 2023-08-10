10 августа 2023

На пермской реке массово гибнет рыба. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, загрязнение, рыбалка, мертвая рыба, мор, экология
Умирает окунь и судак Фото:

Жители Пермского края заметили массовую гибель судака и окуня на реке Кама. Береговую зону, где это произошло, уже осмотрели специалисты Росрыболовства. По их мнению, рыба умирает из-за недостатка кислорода в воде, рассказали в telegram-канале «Это Пермь».

«На берегу Камы снова много мертвой рыбы. Специалисты Росрыболовства уже осмотрели береговую зону и вынесли вердикт: загрязнения воды нет, рыба погибла от недостатка кислорода в воде и в связи с бурным развитием сине-зеленых водорослей, которые и поглощают кислород», — сказано в telegram-канале.

Также специалисты отметили, что причиной гибели стал уровень воды в реке. В этом году он достаточно низкий.

Ранее URA.RU рассказало, что массово гибнет рыба в реке Нытва. Пермяки предположили, что это произошло из-за ремонта дамбы.

Специалисты говорят, что рыбе не хватает кислорода в воде
Специалисты говорят, что рыбе не хватает кислорода в воде
Фото:

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Жители Пермского края заметили массовую гибель судака и окуня на реке Кама. Береговую зону, где это произошло, уже осмотрели специалисты Росрыболовства. По их мнению, рыба умирает из-за недостатка кислорода в воде, рассказали в telegram-канале «Это Пермь». «На берегу Камы снова много мертвой рыбы. Специалисты Росрыболовства уже осмотрели береговую зону и вынесли вердикт: загрязнения воды нет, рыба погибла от недостатка кислорода в воде и в связи с бурным развитием сине-зеленых водорослей, которые и поглощают кислород», — сказано в telegram-канале. Также специалисты отметили, что причиной гибели стал уровень воды в реке. В этом году он достаточно низкий. Ранее URA.RU рассказало, что массово гибнет рыба в реке Нытва. Пермяки предположили, что это произошло из-за ремонта дамбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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