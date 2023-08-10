Умирает окунь и судак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Пермского края заметили массовую гибель судака и окуня на реке Кама. Береговую зону, где это произошло, уже осмотрели специалисты Росрыболовства. По их мнению, рыба умирает из-за недостатка кислорода в воде, рассказали в telegram-канале «Это Пермь».

«На берегу Камы снова много мертвой рыбы. Специалисты Росрыболовства уже осмотрели береговую зону и вынесли вердикт: загрязнения воды нет, рыба погибла от недостатка кислорода в воде и в связи с бурным развитием сине-зеленых водорослей, которые и поглощают кислород», — сказано в telegram-канале.

Также специалисты отметили, что причиной гибели стал уровень воды в реке. В этом году он достаточно низкий.

Ранее URA.RU рассказало, что массово гибнет рыба в реке Нытва. Пермяки предположили, что это произошло из-за ремонта дамбы.