Компания Red Wings 15 августа задержала рейсы из Челябинска в Ереван и из Казани в Челябинск. Информация об этом размещена в аэропорту, а также на онлайн-табло на официальном сайте международного аэропорта имени Курчатова в Челябинске.
«Ереван — вылет 15 августа перенесен с 11:10 на 19:20. Задержка рейса Казань — Челябинск. Прилет самолета из Казани в Челябинск перенесен с 9:50 на 18:25», — сообщается на онлайн-табло.
Рейсы задержала авиакомпания Red Wings как в зарубежных аэропортах, так и в России. Среди пассажиров, вынужденных часами ждать вылета, есть и Челябинцы. В аэропорту Челябинска рейс Челябинск-Ереван задержали на 8 часов, также на 7 часов был задержан рейс Казань-Челябинск. При этом у одного из самолетов сломался двигатель, сообщает издание «74.ру».
Компанией URA.RU был отправлен запрос в пресс-службу аэропорта Курчатов в Челябинске. На момент публикации новости ответ не поступил.
В аэропорту Челябинска рейс Челябинск-Ереван задержали на 8 часов
Скрин: аэропорт Курчатов, cekport.ru
Самолет из Казани прилетит не в 9:50, а в 18:25 из-за задержки рейса
Компания Red Wings 15 августа задержала рейсы из Челябинска в Ереван и из Казани в Челябинск. Информация об этом размещена в аэропорту, а также на онлайн-табло на официальном сайте международного аэропорта имени Курчатова в Челябинске. «Ереван — вылет 15 августа перенесен с 11:10 на 19:20. Задержка рейса Казань — Челябинск. Прилет самолета из Казани в Челябинск перенесен с 9:50 на 18:25», — сообщается на онлайн-табло. Рейсы задержала авиакомпания Red Wings как в зарубежных аэропортах, так и в России. Среди пассажиров, вынужденных часами ждать вылета, есть и Челябинцы. В аэропорту Челябинска рейс Челябинск-Ереван задержали на 8 часов, также на 7 часов был задержан рейс Казань-Челябинск. При этом у одного из самолетов сломался двигатель, сообщает издание «74.ру». Компанией URA.RU был отправлен запрос в пресс-службу аэропорта Курчатов в Челябинске. На момент публикации новости ответ не поступил.