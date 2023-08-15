Компания Red Wings задержала рейсы из Челябинска в Ереван и из Казани в Челябинск. Скрин

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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, авиакомпания red wings
У одного из самолетов сломался двигатель Фото:

Компания Red Wings 15 августа задержала рейсы из Челябинска в Ереван и из Казани в Челябинск. Информация об этом размещена в аэропорту, а также на онлайн-табло на официальном сайте международного аэропорта имени Курчатова в Челябинске.

«Ереван — вылет 15 августа перенесен с 11:10 на 19:20. Задержка рейса Казань — Челябинск. Прилет самолета из Казани в Челябинск перенесен с 9:50 на 18:25», — сообщается на онлайн-табло.

Рейсы задержала авиакомпания Red Wings как в зарубежных аэропортах, так и в России. Среди пассажиров, вынужденных часами ждать вылета, есть и Челябинцы. В аэропорту Челябинска рейс Челябинск-Ереван задержали на 8 часов, также на 7 часов был задержан рейс Казань-Челябинск. При этом у одного из самолетов сломался двигатель, сообщает издание «74.ру».

Компанией URA.RU был отправлен запрос в пресс-службу аэропорта Курчатов в Челябинске. На момент публикации новости ответ не поступил.

В аэропорту Челябинска рейс Челябинск-Ереван задержали на 8 часов
В аэропорту Челябинска рейс Челябинск-Ереван задержали на 8 часов
Самолет из Казани прилетит не в 9:50, а в 18:25 из-за задержки рейса
Самолет из Казани прилетит не в 9:50, а в 18:25 из-за задержки рейса

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Компания Red Wings 15 августа задержала рейсы из Челябинска в Ереван и из Казани в Челябинск. Информация об этом размещена в аэропорту, а также на онлайн-табло на официальном сайте международного аэропорта имени Курчатова в Челябинске. «Ереван — вылет 15 августа перенесен с 11:10 на 19:20. Задержка рейса Казань — Челябинск. Прилет самолета из Казани в Челябинск перенесен с 9:50 на 18:25», — сообщается на онлайн-табло. Рейсы задержала авиакомпания Red Wings как в зарубежных аэропортах, так и в России. Среди пассажиров, вынужденных часами ждать вылета, есть и Челябинцы. В аэропорту Челябинска рейс Челябинск-Ереван задержали на 8 часов, также на 7 часов был задержан рейс Казань-Челябинск. При этом у одного из самолетов сломался двигатель, сообщает издание «74.ру». Компанией URA.RU был отправлен запрос в пресс-службу аэропорта Курчатов в Челябинске. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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