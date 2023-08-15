В ХМАО резко подорожало большинство стройматериалов

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За месяц в регионе выросли цены на большинство видов строительных материалов Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за месяц выросли цены на большинство видов строительных материалов. Региональный аналитический центр отмечает рост стоимости по 15 из 19 позиций, которые попали в исследование.

«Рост цен по 15 товарным позициям (максимальный рост на 18,0% — по группе „Гидроизоляция битумная рулонная“», — говорится на сайте центра. Также с середины июля по середину августа особенно подорожал цемент (около 10%) и кирпич (около 7%).

Снизились цены лишь на два вида стройматериалов. Больше всего подешевела битумно-полимерная гидроизоляция (на 8,2%), а стоимость пенополистирола упала на 0,7%.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО изменились тенденции на рынке частных домов. Жители региона отказываются строить большие особняки в пользу небольших зданий.

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В Ханты-Мансийском автономном округе за месяц выросли цены на большинство видов строительных материалов. Региональный аналитический центр отмечает рост стоимости по 15 из 19 позиций, которые попали в исследование. «Рост цен по 15 товарным позициям (максимальный рост на 18,0% — по группе „Гидроизоляция битумная рулонная“», — говорится на сайте центра. Также с середины июля по середину августа особенно подорожал цемент (около 10%) и кирпич (около 7%). Снизились цены лишь на два вида стройматериалов. Больше всего подешевела битумно-полимерная гидроизоляция (на 8,2%), а стоимость пенополистирола упала на 0,7%. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО изменились тенденции на рынке частных домов. Жители региона отказываются строить большие особняки в пользу небольших зданий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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