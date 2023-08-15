В ХМАО резко подорожало большинство стройматериалов 15 августа 2023 в 19:23 Размер текста - 17 + За месяц в регионе выросли цены на большинство видов строительных материалов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе за месяц выросли цены на большинство видов строительных материалов. Региональный аналитический центр отмечает рост стоимости по 15 из 19 позиций, которые попали в исследование. «Рост цен по 15 товарным позициям (максимальный рост на 18,0% — по группе „Гидроизоляция битумная рулонная“», — говорится на сайте центра. Также с середины июля по середину августа особенно подорожал цемент (около 10%) и кирпич (около 7%). Снизились цены лишь на два вида стройматериалов. Больше всего подешевела битумно-полимерная гидроизоляция (на 8,2%), а стоимость пенополистирола упала на 0,7%. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО изменились тенденции на рынке частных домов. Жители региона отказываются строить большие особняки в пользу небольших зданий. В Ханты-Мансийском автономном округе за месяц выросли цены на большинство видов строительных материалов. Региональный аналитический центр отмечает рост стоимости по 15 из 19 позиций, которые попали в исследование. «Рост цен по 15 товарным позициям (максимальный рост на 18,0% — по группе „Гидроизоляция битумная рулонная“», — говорится на сайте центра. Также с середины июля по середину августа особенно подорожал цемент (около 10%) и кирпич (около 7%). Снизились цены лишь на два вида стройматериалов. Больше всего подешевела битумно-полимерная гидроизоляция (на 8,2%), а стоимость пенополистирола упала на 0,7%. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО изменились тенденции на рынке частных домов. Жители региона отказываются строить большие особняки в пользу небольших зданий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям