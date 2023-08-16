Российские войска уничтожили четыре позиции ВСУ в ДНР

16 августа 2023 в 07:18 Размер текста - 17 +

Российские военные используют артиллерию и авиацию для уничтожения солдат ВСУ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты из группировки «Восток» уничтожили четыре опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с военной техникой. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. «Передовыми подразделениями группировки войск „Восток“ нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного (ДНР — прим. URA.RU). Уничтожены бронеавтомобиль, БМП, четыре опорных пункта, поражены скопления живой силы противника», — сказал Олег Чехов в разговоре с ТАСС. Он подчеркнул, что при атаках была задействована артиллерия и авиация. В свою очередь начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил агентству РИА Новости, что военнослужащие РФ из группировки «Центр» отразили четыре атаки украинских сил на краснолиманском направлении. В ходе боев Киев потерял около 70 своих бойцов и несколько единиц техники. Российские солдаты также использовали артиллерию против ВСУ. Американские журналисты писали, что в ночь на 15 августа Украина бросила в бой из резерва две тысячи военных в Запорожской области. В ДНР под Урожайным солдаты РФ из группировки «Восток» уничтожили более 20 солдат ВСУ. В Минобороны РФ рассказали, что накануне украинские бойцы атаковали российские позиции сразу на пяти направлениях.

Российские солдаты из группировки «Восток» уничтожили четыре опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с военной техникой. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. «Передовыми подразделениями группировки войск „Восток“ нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного (ДНР — прим. URA.RU). Уничтожены бронеавтомобиль, БМП, четыре опорных пункта, поражены скопления живой силы противника», — сказал Олег Чехов в разговоре с ТАСС. Он подчеркнул, что при атаках была задействована артиллерия и авиация. В свою очередь начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил агентству РИА Новости, что военнослужащие РФ из группировки «Центр» отразили четыре атаки украинских сил на краснолиманском направлении. В ходе боев Киев потерял около 70 своих бойцов и несколько единиц техники. Российские солдаты также использовали артиллерию против ВСУ. Американские журналисты писали, что в ночь на 15 августа Украина бросила в бой из резерва две тысячи военных в Запорожской области. В ДНР под Урожайным солдаты РФ из группировки «Восток» уничтожили более 20 солдат ВСУ. В Минобороны РФ рассказали, что накануне украинские бойцы атаковали российские позиции сразу на пяти направлениях.