ВСУ потеряли порядка 20 боевых позиций под Урожайным

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Солдаты из группировки «Восток» уничтожили до 20 подразделений ВСУ под Урожайным Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты из группировки войск «Восток» уничтожили около 20 позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) под поселком Урожайный в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«В ходе боя вскрыты и уничтожены более двух десятков боевых позиций и скоплений живой силы противника», — рассказал Олег Чехов в беседе с РИА Новости. Он добавил, что также была пресечена попытка выдвижения шести вражеских групп пехоты. Украинские силы удалось уничтожить при помощи воздушной и артиллерийской поддержки. Помимо подразделений личного состава ВСУ была ликвидирована и военная техника, предоставленная Киеву Западом.

В районе Урожайного ВСУ пытались провести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы. Артиллерия ВС РФ им помешала. Как сообщал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, украинские солдаты зашли в северную часть данного населенного пункта 13 августа.

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Российские солдаты из группировки войск «Восток» уничтожили около 20 позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) под поселком Урожайный в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. «В ходе боя вскрыты и уничтожены более двух десятков боевых позиций и скоплений живой силы противника», — рассказал Олег Чехов в беседе с РИА Новости. Он добавил, что также была пресечена попытка выдвижения шести вражеских групп пехоты. Украинские силы удалось уничтожить при помощи воздушной и артиллерийской поддержки. Помимо подразделений личного состава ВСУ была ликвидирована и военная техника, предоставленная Киеву Западом. В районе Урожайного ВСУ пытались провести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы. Артиллерия ВС РФ им помешала. Как сообщал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, украинские солдаты зашли в северную часть данного населенного пункта 13 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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