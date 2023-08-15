ВСУ потеряли порядка 20 боевых позиций под Урожайным

15 августа 2023 в 07:43 Размер текста - 17 +

Солдаты из группировки «Восток» уничтожили до 20 подразделений ВСУ под Урожайным Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты из группировки войск «Восток» уничтожили около 20 позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) под поселком Урожайный в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. «В ходе боя вскрыты и уничтожены более двух десятков боевых позиций и скоплений живой силы противника», — рассказал Олег Чехов в беседе с РИА Новости. Он добавил, что также была пресечена попытка выдвижения шести вражеских групп пехоты. Украинские силы удалось уничтожить при помощи воздушной и артиллерийской поддержки. Помимо подразделений личного состава ВСУ была ликвидирована и военная техника, предоставленная Киеву Западом. В районе Урожайного ВСУ пытались провести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы. Артиллерия ВС РФ им помешала. Как сообщал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, украинские солдаты зашли в северную часть данного населенного пункта 13 августа.

Российские солдаты из группировки войск «Восток» уничтожили около 20 позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) под поселком Урожайный в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. «В ходе боя вскрыты и уничтожены более двух десятков боевых позиций и скоплений живой силы противника», — рассказал Олег Чехов в беседе с РИА Новости. Он добавил, что также была пресечена попытка выдвижения шести вражеских групп пехоты. Украинские силы удалось уничтожить при помощи воздушной и артиллерийской поддержки. Помимо подразделений личного состава ВСУ была ликвидирована и военная техника, предоставленная Киеву Западом. В районе Урожайного ВСУ пытались провести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы. Артиллерия ВС РФ им помешала. Как сообщал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, украинские солдаты зашли в северную часть данного населенного пункта 13 августа.