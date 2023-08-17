Прокуратура ХМАО начала проверку договора о выборах в «тюменской матрешке»

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Адресники. Ханты-Мансийск, прокуратура, прокуратура хмао
Депутат Селюков пожаловался в прокуратуру ХМАО на нарушения в договоре о выборах губернатора Тюменской области Фото:

Прокуратура ХМАО начала проверку договора о выборах губернатора Тюменской области. На документ пожаловался депутат окружной думы от ЛДПР Михаил Селюков — либерал-демократу не понравилась обтекаемая формулировка одного из пунктов, касающегося финансирования губернаторских выборов. Он рассказал об этом журналисту URA.RU.

«После консультаций с юристами я подал жалобу в прокуратуру Югры. Считаю, что договор о выборах губернатора в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО необходимо проверить. Документ допускает вольную трактовку в вопросе финансирования выборов — например, допускается выделение денег на кампанию тюменского губернатора из бюджетов северных регионов, но четко прописанных видов финансирования, источников и целей нет, что недопустимо», — прокомментировал Селюков.

В пресс-службе прокуратуры Югры подтвердили, что получили обращение депутата. Ведомство проводит проверку.

Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа заявил, что никаких рисков для кампании заявление оппозиционера не несет. «В кулуарах думы теперь спорят, на чью сторону встанет прокурор — подыграет Селюкову, который хотел отучить председателя думы ХМАО Бориса Хохрякова от невнимательного ведения документации, или унизит либерал-демократа итогами проверки, не найдя нарушений», — поделился мнением инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что спикеру думы ХМАО Хохрякову придется объясняться перед прокуратурой из-за того, что договор о выборах не прошел антикоррупционную экспертизу. Инсайд подтвердился.

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Прокуратура ХМАО начала проверку договора о выборах губернатора Тюменской области. На документ пожаловался депутат окружной думы от ЛДПР Михаил Селюков — либерал-демократу не понравилась обтекаемая формулировка одного из пунктов, касающегося финансирования губернаторских выборов. Он рассказал об этом журналисту URA.RU. «После консультаций с юристами я подал жалобу в прокуратуру Югры. Считаю, что договор о выборах губернатора в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО необходимо проверить. Документ допускает вольную трактовку в вопросе финансирования выборов — например, допускается выделение денег на кампанию тюменского губернатора из бюджетов северных регионов, но четко прописанных видов финансирования, источников и целей нет, что недопустимо», — прокомментировал Селюков. В пресс-службе прокуратуры Югры подтвердили, что получили обращение депутата. Ведомство проводит проверку. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа заявил, что никаких рисков для кампании заявление оппозиционера не несет. «В кулуарах думы теперь спорят, на чью сторону встанет прокурор — подыграет Селюкову, который хотел отучить председателя думы ХМАО Бориса Хохрякова от невнимательного ведения документации, или унизит либерал-демократа итогами проверки, не найдя нарушений», — поделился мнением инсайдер. Ранее URA.RU писало, что спикеру думы ХМАО Хохрякову придется объясняться перед прокуратурой из-за того, что договор о выборах не прошел антикоррупционную экспертизу. Инсайд подтвердился.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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