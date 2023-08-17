Прокуратура ХМАО начала проверку договора о выборах в «тюменской матрешке»

Прокуратура ХМАО начала проверку договора о выборах губернатора Тюменской области. На документ пожаловался депутат окружной думы от ЛДПР Михаил Селюков — либерал-демократу не понравилась обтекаемая формулировка одного из пунктов, касающегося финансирования губернаторских выборов. Он рассказал об этом журналисту URA.RU.
«После консультаций с юристами я подал жалобу в прокуратуру Югры. Считаю, что договор о выборах губернатора в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО необходимо проверить. Документ допускает вольную трактовку в вопросе финансирования выборов — например, допускается выделение денег на кампанию тюменского губернатора из бюджетов северных регионов, но четко прописанных видов финансирования, источников и целей нет, что недопустимо», — прокомментировал Селюков.
В пресс-службе прокуратуры Югры подтвердили, что получили обращение депутата. Ведомство проводит проверку.
Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа заявил, что никаких рисков для кампании заявление оппозиционера не несет. «В кулуарах думы теперь спорят, на чью сторону встанет прокурор — подыграет Селюкову, который хотел отучить председателя думы ХМАО Бориса Хохрякова от невнимательного ведения документации, или унизит либерал-демократа итогами проверки, не найдя нарушений», — поделился мнением инсайдер.
Ранее URA.RU писало, что спикеру думы ХМАО Хохрякову придется объясняться перед прокуратурой из-за того, что договор о выборах не прошел антикоррупционную экспертизу. Инсайд подтвердился.
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