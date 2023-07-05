Спикеру думы ХМАО придется объясняться перед прокуратурой из-за выборов тюменского губернатора. Инсайд

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Торжественное заседание посвященное 25 летию областной думы. Тюмень, хохряков борис
Спикер думы ХМАО Борис Хохряков должен будет объяснить прокуратуре, почему закон был принят без антикоррупционной экспертизы Фото:

В ХМАО оппозиция нашла новый повод для скандала вокруг выборов губернатора Тюменской области. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что члены фракции ЛДПР обнаружили недочет в договоре о выборах губернатора на территории Югры, Ямала и Тюменской области, и теперь председателю окружной думы Борису Хохрякову придется объяснять прокуратуре, почему законопроект не прошел антикоррупционную экспертизу.

«Договор составлен небрежно. Он допускает вольную трактовку в вопросе финансирования выборов. В текущей редакции написано, что деньги на кампанию тюменского губернатора можно выделять из бюджетов северных регионов. При этом нет четко прописанных видов финансирования, источников и целей, что недопустимо. Говорят, что либерал-демократ Михаил Селюков уже готовит в прокуратуру жалобу на думу ХМАО, не обеспечившую надлежащую экспертизу договора. Хохрякову придется объясняться с надзорным ведомством и обосновать, почему документ был принят в таком виде», — считает инсайдер.

В разговоре с журналистом URA.RU Селюков подтвердил, что, по его данным, в документе обнаружен коррупциогенный фактор. «Документ содержит триггер, при наличии которого любой законопроект должен быть возвращен на доработку. Это слово „может“ в статье 4, которое допускает финансирование выборов главы Тюменской области из бюджета ХМАО. При этом, депутаты окружной думы приняли его на заочном голосовании. Мы уже готовим обращение в прокуратуру и планируем подать его в ближайшие дни», — сообщил депутат.

В думу ХМАО был направлен запрос о проведении антикоррупционной экспертизе и принятии постановления. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало об обострении конфликта ЛДПР с думским большинством из-за выборов губернатора Тюменской области. По мнению Селюкова, заочное голосование по этому вопросу было проведено с нарушениями.

В статье 4 договора о выборах, по мнению Селюкова, есть коррупциогенный фактор
В статье 4 договора о выборах, по мнению Селюкова, есть коррупциогенный фактор
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В ХМАО оппозиция нашла новый повод для скандала вокруг выборов губернатора Тюменской области. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что члены фракции ЛДПР обнаружили недочет в договоре о выборах губернатора на территории Югры, Ямала и Тюменской области, и теперь председателю окружной думы Борису Хохрякову придется объяснять прокуратуре, почему законопроект не прошел антикоррупционную экспертизу. «Договор составлен небрежно. Он допускает вольную трактовку в вопросе финансирования выборов. В текущей редакции написано, что деньги на кампанию тюменского губернатора можно выделять из бюджетов северных регионов. При этом нет четко прописанных видов финансирования, источников и целей, что недопустимо. Говорят, что либерал-демократ Михаил Селюков уже готовит в прокуратуру жалобу на думу ХМАО, не обеспечившую надлежащую экспертизу договора. Хохрякову придется объясняться с надзорным ведомством и обосновать, почему документ был принят в таком виде», — считает инсайдер. В разговоре с журналистом URA.RU Селюков подтвердил, что, по его данным, в документе обнаружен коррупциогенный фактор. «Документ содержит триггер, при наличии которого любой законопроект должен быть возвращен на доработку. Это слово „может“ в статье 4, которое допускает финансирование выборов главы Тюменской области из бюджета ХМАО. При этом, депутаты окружной думы приняли его на заочном голосовании. Мы уже готовим обращение в прокуратуру и планируем подать его в ближайшие дни», — сообщил депутат. В думу ХМАО был направлен запрос о проведении антикоррупционной экспертизе и принятии постановления. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало об обострении конфликта ЛДПР с думским большинством из-за выборов губернатора Тюменской области. По мнению Селюкова, заочное голосование по этому вопросу было проведено с нарушениями.
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