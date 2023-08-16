16 августа 2023

В Сургуте покажут спектакль про Ермака на фестивале искусств «60 параллель»

© Служба новостей «URA.RU»
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«Недоросль» в исполнении актеров Государственного академического Малого театра. Сургут, театр, спектакль недоросль
Омский русский народный хор впервые выступит в ХМАО Фото:

Омский русский народный хор выступит с мультижанровым спектаклем «Ермак. Легенда Сибири» на сцене Сургутской филармонии. Постановку покажут в рамках Международного фестиваля искусств «60 параллель». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе филармонии.

«Омский хор выступит с большой программой вокально-хореографического спектакля, такого у нас в Югре еще никогда не было. „Ермак. Легенда Сибири“ — это масштабная постановка, основанная на синтезе музыки, хореографии и мультимедиа», — рассказали в пресс-службе сургутской филармонии.

Артисты исполнят народные казачьи песни, которые будут сопровождаться хореографическими сценами. Также в программе прозвучат духовые стихи под старинный инструмент — колесную лиру. По предварительной информации, спектакль запланирован на 5 декабря.

Ранее URA.RU рассказывало, что театр Аллы Духовой TODES выступит с новой постановкой в Ханты-Мансийске. Новый спектакль «ИНЗЭНАЙТ» покажут 30 октября.

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Омский русский народный хор выступит с мультижанровым спектаклем «Ермак. Легенда Сибири» на сцене Сургутской филармонии. Постановку покажут в рамках Международного фестиваля искусств «60 параллель». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе филармонии. «Омский хор выступит с большой программой вокально-хореографического спектакля, такого у нас в Югре еще никогда не было. „Ермак. Легенда Сибири“ — это масштабная постановка, основанная на синтезе музыки, хореографии и мультимедиа», — рассказали в пресс-службе сургутской филармонии. Артисты исполнят народные казачьи песни, которые будут сопровождаться хореографическими сценами. Также в программе прозвучат духовые стихи под старинный инструмент — колесную лиру. По предварительной информации, спектакль запланирован на 5 декабря. Ранее URA.RU рассказывало, что театр Аллы Духовой TODES выступит с новой постановкой в Ханты-Мансийске. Новый спектакль «ИНЗЭНАЙТ» покажут 30 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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