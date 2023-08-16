В Сургуте покажут спектакль про Ермака на фестивале искусств «60 параллель»

17 августа 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Омский русский народный хор впервые выступит в ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Омский русский народный хор выступит с мультижанровым спектаклем «Ермак. Легенда Сибири» на сцене Сургутской филармонии. Постановку покажут в рамках Международного фестиваля искусств «60 параллель». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе филармонии. «Омский хор выступит с большой программой вокально-хореографического спектакля, такого у нас в Югре еще никогда не было. „Ермак. Легенда Сибири“ — это масштабная постановка, основанная на синтезе музыки, хореографии и мультимедиа», — рассказали в пресс-службе сургутской филармонии. Артисты исполнят народные казачьи песни, которые будут сопровождаться хореографическими сценами. Также в программе прозвучат духовые стихи под старинный инструмент — колесную лиру. По предварительной информации, спектакль запланирован на 5 декабря. Ранее URA.RU рассказывало, что театр Аллы Духовой TODES выступит с новой постановкой в Ханты-Мансийске. Новый спектакль «ИНЗЭНАЙТ» покажут 30 октября.

Омский русский народный хор выступит с мультижанровым спектаклем «Ермак. Легенда Сибири» на сцене Сургутской филармонии. Постановку покажут в рамках Международного фестиваля искусств «60 параллель». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе филармонии. «Омский хор выступит с большой программой вокально-хореографического спектакля, такого у нас в Югре еще никогда не было. „Ермак. Легенда Сибири“ — это масштабная постановка, основанная на синтезе музыки, хореографии и мультимедиа», — рассказали в пресс-службе сургутской филармонии. Артисты исполнят народные казачьи песни, которые будут сопровождаться хореографическими сценами. Также в программе прозвучат духовые стихи под старинный инструмент — колесную лиру. По предварительной информации, спектакль запланирован на 5 декабря. Ранее URA.RU рассказывало, что театр Аллы Духовой TODES выступит с новой постановкой в Ханты-Мансийске. Новый спектакль «ИНЗЭНАЙТ» покажут 30 октября.