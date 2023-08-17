Кадыров сделал опасное предупреждение Западу

Кадыров пообещал после Украины пойти в страны, оскорбляющие Коран

17 августа 2023 в 18:27 Размер текста - 17 +

Кадыров подчеркнул, что власти России защищают права и чувства верующих Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что после победы над Украиной его бойцы пойдут в страны, где оскорбляют Коран. Также он призвал мусульман защищать свою религию и противодействовать преступлениям, совершаемым в ее отношении. «Мы на Украине закончим и дальше пойдем в те страны, где оскорбляют священный Коран. Они должны знать, если там сегодня нет таких верующих людей, у нас здесь есть», — заявил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале . Глава Чечни выразил недовольство политикой Запада и Европы, а также лидеров этих государств, которые не только не запрещают, но и разрешают такие акции. Он также подчеркнул, что Россия последовательно защищает права и чувства верующих на своей территории. «Где находятся лидеры мусульманских государств в это время? Почему они позволяют открыто попирать наше Священное Писание и не предпринимают никаких существенных шагов для защиты мусульман и исламской религии? Неужели недовольство и санкции США и Европы для них страшнее, чем гнев Всевышнего Аллаха?», — написал Кадыров. Ранее URA.RU писало, что акции по сожжению Корана в Швеции не прекращаются. Полиция Швеции разрешила официально провести акцию в Стокгольме в праздник Курбан-байрам 28 июня.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что после победы над Украиной его бойцы пойдут в страны, где оскорбляют Коран. Также он призвал мусульман защищать свою религию и противодействовать преступлениям, совершаемым в ее отношении. «Мы на Украине закончим и дальше пойдем в те страны, где оскорбляют священный Коран. Они должны знать, если там сегодня нет таких верующих людей, у нас здесь есть», — заявил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни выразил недовольство политикой Запада и Европы, а также лидеров этих государств, которые не только не запрещают, но и разрешают такие акции. Он также подчеркнул, что Россия последовательно защищает права и чувства верующих на своей территории. «Где находятся лидеры мусульманских государств в это время? Почему они позволяют открыто попирать наше Священное Писание и не предпринимают никаких существенных шагов для защиты мусульман и исламской религии? Неужели недовольство и санкции США и Европы для них страшнее, чем гнев Всевышнего Аллаха?», — написал Кадыров. Ранее URA.RU писало, что акции по сожжению Корана в Швеции не прекращаются. Полиция Швеции разрешила официально провести акцию в Стокгольме в праздник Курбан-байрам 28 июня.