СПЧ ООН осудил сожжение священных книг. Скрин

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
28 стран одобрили резолюцию, осуждающую сожжение Корана Фото:

Резолюция, осуждающая сожжение Корана и других священных книг, была принята Советом ООН по правам человека (СПЧ). Об этом следует из результатов голосования.

«[Совет] осуждает и решительно отвергает недавние публичные и преднамеренные акты осквернения Священного Корана и подчеркивает необходимость привлечения виновных в этих актах религиозной ненависти к ответственности», — говорится в резолюции. Отмечается, что 28 стран одобрили проект по резолюции, 12 стран оказались против.

Голосование прошло на внеочередной сессии Совета по правам человека из-за сожжения Корана в Швеции. Россия одобрила документ, однако голосовать не смогла, так как она не является членом СПЧ. Проект назвали «Противодействием религиозной ненависти, представляющий собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию».

Ранее активист из Хельсингборга (Швеция) Лукас планировал сжечь устав стран НАТО, чтобы остановить присоединение страны к альянсу. В спецслужбы Швеции поступили еще три заявки на проведение в Стокгольме и Хельсингборге акций сожжения религиозных книг, передает RT.

скрин результатов голосования ООН
скрин результатов голосования ООН

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Резолюция, осуждающая сожжение Корана и других священных книг, была принята Советом ООН по правам человека (СПЧ). Об этом следует из результатов голосования. «[Совет] осуждает и решительно отвергает недавние публичные и преднамеренные акты осквернения Священного Корана и подчеркивает необходимость привлечения виновных в этих актах религиозной ненависти к ответственности», — говорится в резолюции. Отмечается, что 28 стран одобрили проект по резолюции, 12 стран оказались против. Голосование прошло на внеочередной сессии Совета по правам человека из-за сожжения Корана в Швеции. Россия одобрила документ, однако голосовать не смогла, так как она не является членом СПЧ. Проект назвали «Противодействием религиозной ненависти, представляющий собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию». Ранее активист из Хельсингборга (Швеция) Лукас планировал сжечь устав стран НАТО, чтобы остановить присоединение страны к альянсу. В спецслужбы Швеции поступили еще три заявки на проведение в Стокгольме и Хельсингборге акций сожжения религиозных книг, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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