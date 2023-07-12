Резолюция, осуждающая сожжение Корана и других священных книг, была принята Советом ООН по правам человека (СПЧ). Об этом следует из результатов голосования.
«[Совет] осуждает и решительно отвергает недавние публичные и преднамеренные акты осквернения Священного Корана и подчеркивает необходимость привлечения виновных в этих актах религиозной ненависти к ответственности», — говорится в резолюции. Отмечается, что 28 стран одобрили проект по резолюции, 12 стран оказались против.
Голосование прошло на внеочередной сессии Совета по правам человека из-за сожжения Корана в Швеции. Россия одобрила документ, однако голосовать не смогла, так как она не является членом СПЧ. Проект назвали «Противодействием религиозной ненависти, представляющий собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию».
Ранее активист из Хельсингборга (Швеция) Лукас планировал сжечь устав стран НАТО, чтобы остановить присоединение страны к альянсу. В спецслужбы Швеции поступили еще три заявки на проведение в Стокгольме и Хельсингборге акций сожжения религиозных книг, передает RT.
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