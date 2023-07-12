СПЧ ООН осудил сожжение священных книг. Скрин

12 июля 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

28 стран одобрили резолюцию, осуждающую сожжение Корана Фото: wikipedia.org/White House Резолюция, осуждающая сожжение Корана и других священных книг, была принята Советом ООН по правам человека (СПЧ). Об этом следует из результатов голосования. «[Совет] осуждает и решительно отвергает недавние публичные и преднамеренные акты осквернения Священного Корана и подчеркивает необходимость привлечения виновных в этих актах религиозной ненависти к ответственности», — говорится в резолюции. Отмечается, что 28 стран одобрили проект по резолюции, 12 стран оказались против. Голосование прошло на внеочередной сессии Совета по правам человека из-за сожжения Корана в Швеции. Россия одобрила документ, однако голосовать не смогла, так как она не является членом СПЧ. Проект назвали «Противодействием религиозной ненависти, представляющий собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию». Ранее активист из Хельсингборга (Швеция) Лукас планировал сжечь устав стран НАТО, чтобы остановить присоединение страны к альянсу. В спецслужбы Швеции поступили еще три заявки на проведение в Стокгольме и Хельсингборге акций сожжения религиозных книг, передает RT. скрин результатов голосования ООН

Резолюция, осуждающая сожжение Корана и других священных книг, была принята Советом ООН по правам человека (СПЧ). Об этом следует из результатов голосования. «[Совет] осуждает и решительно отвергает недавние публичные и преднамеренные акты осквернения Священного Корана и подчеркивает необходимость привлечения виновных в этих актах религиозной ненависти к ответственности», — говорится в резолюции. Отмечается, что 28 стран одобрили проект по резолюции, 12 стран оказались против. Голосование прошло на внеочередной сессии Совета по правам человека из-за сожжения Корана в Швеции. Россия одобрила документ, однако голосовать не смогла, так как она не является членом СПЧ. Проект назвали «Противодействием религиозной ненависти, представляющий собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию». Ранее активист из Хельсингборга (Швеция) Лукас планировал сжечь устав стран НАТО, чтобы остановить присоединение страны к альянсу. В спецслужбы Швеции поступили еще три заявки на проведение в Стокгольме и Хельсингборге акций сожжения религиозных книг, передает RT.