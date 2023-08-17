Пермские заводы стали лучшими экспортерами в ПФО

18 августа 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Продукция пермских промышленников пользуется спросом Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский край стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа по итогам правительственной премии «Экспортер года». Как пояснили в минэкономразвития Прикамья, пермские предприятия получили в конкурсе 18 призовых мест. «Подведены итоги премии „Экспортер года“ за 2022 год. По итогам заседания экспертной комиссии лидером Приволжского федерального округа стал Пермский край, предприятия которого удостоены 18 призовых мест», — сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. Награды получили такие предприятия как «Соликамскбумпром», который экспортирует бумагу в 31 страну, «Пермский ДСК», «Форт-Телеком», «ПФ Сокол», «ЭЛКАМ», кондитерская фабрика «Пермская», ПНПК, «БумХимИнвест», ТД «Уралхимсорб» и другие. Прорывом года признаны две пермские компании: ООО «НПО «ГалилеоСкай» и ООО «Радуга». «Тенториум» стал призером в номинации «Лучший экспортер в сфере электронной торговли» — компания экспортирует продукцию в 41 страну. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечает, что власти активно продвигают возможности местных компаний на международных и зарубежных форумах: «Только по итогам 2022 года объем экспорта предприятий Пермского края увеличился на 30%, до 10 млрд долларов», — сообщил глава региона. В Прикамье работает Центр поддержки экспорта. Его директор Яна Никитина говорит, что с каждым годом центр помогает увеличивать количество участников премии «Экспортер года». Пермские компании, которые взяли первые места на окружном этапе, теперь будут бороться на федеральном уровне. В случае победы они будут удостоены звания лучших экспортеров страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский край стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа по итогам правительственной премии «Экспортер года». Как пояснили в минэкономразвития Прикамья, пермские предприятия получили в конкурсе 18 призовых мест. «Подведены итоги премии „Экспортер года“ за 2022 год. По итогам заседания экспертной комиссии лидером Приволжского федерального округа стал Пермский край, предприятия которого удостоены 18 призовых мест», — сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. Награды получили такие предприятия как «Соликамскбумпром», который экспортирует бумагу в 31 страну, «Пермский ДСК», «Форт-Телеком», «ПФ Сокол», «ЭЛКАМ», кондитерская фабрика «Пермская», ПНПК, «БумХимИнвест», ТД «Уралхимсорб» и другие. Прорывом года признаны две пермские компании: ООО «НПО «ГалилеоСкай» и ООО «Радуга». «Тенториум» стал призером в номинации «Лучший экспортер в сфере электронной торговли» — компания экспортирует продукцию в 41 страну. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечает, что власти активно продвигают возможности местных компаний на международных и зарубежных форумах: «Только по итогам 2022 года объем экспорта предприятий Пермского края увеличился на 30%, до 10 млрд долларов», — сообщил глава региона. В Прикамье работает Центр поддержки экспорта. Его директор Яна Никитина говорит, что с каждым годом центр помогает увеличивать количество участников премии «Экспортер года». Пермские компании, которые взяли первые места на окружном этапе, теперь будут бороться на федеральном уровне. В случае победы они будут удостоены звания лучших экспортеров страны.