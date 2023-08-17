17 августа 2023

Пермские заводы стали лучшими экспортерами в ПФО

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукция пермских промышленников пользуется спросом Фото:

Пермский край стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа по итогам правительственной премии «Экспортер года». Как пояснили в минэкономразвития Прикамья, пермские предприятия получили в конкурсе 18 призовых мест.

«Подведены итоги премии „Экспортер года“ за 2022 год. По итогам заседания экспертной комиссии лидером Приволжского федерального округа стал Пермский край, предприятия которого удостоены 18 призовых мест», — сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Награды получили такие предприятия как «Соликамскбумпром», который экспортирует бумагу в 31 страну, «Пермский ДСК», «Форт-Телеком», «ПФ Сокол», «ЭЛКАМ», кондитерская фабрика «Пермская», ПНПК, «БумХимИнвест», ТД «Уралхимсорб» и другие. Прорывом года признаны две пермские компании: ООО «НПО «ГалилеоСкай» и ООО «Радуга». «Тенториум» стал призером в номинации «Лучший экспортер в сфере электронной торговли» — компания экспортирует продукцию в 41 страну.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечает, что власти активно продвигают возможности местных компаний на международных и зарубежных форумах: «Только по итогам 2022 года объем экспорта предприятий Пермского края увеличился на 30%, до 10 млрд долларов», — сообщил глава региона. В Прикамье работает Центр поддержки экспорта. Его директор Яна Никитина говорит, что с каждым годом центр помогает увеличивать количество участников премии «Экспортер года».

Пермские компании, которые взяли первые места на окружном этапе, теперь будут бороться на федеральном уровне. В случае победы они будут удостоены звания лучших экспортеров страны.

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Пермский край стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа по итогам правительственной премии «Экспортер года». Как пояснили в минэкономразвития Прикамья, пермские предприятия получили в конкурсе 18 призовых мест. «Подведены итоги премии „Экспортер года“ за 2022 год. По итогам заседания экспертной комиссии лидером Приволжского федерального округа стал Пермский край, предприятия которого удостоены 18 призовых мест», — сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. Награды получили такие предприятия как «Соликамскбумпром», который экспортирует бумагу в 31 страну, «Пермский ДСК», «Форт-Телеком», «ПФ Сокол», «ЭЛКАМ», кондитерская фабрика «Пермская», ПНПК, «БумХимИнвест», ТД «Уралхимсорб» и другие. Прорывом года признаны две пермские компании: ООО «НПО «ГалилеоСкай» и ООО «Радуга». «Тенториум» стал призером в номинации «Лучший экспортер в сфере электронной торговли» — компания экспортирует продукцию в 41 страну. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечает, что власти активно продвигают возможности местных компаний на международных и зарубежных форумах: «Только по итогам 2022 года объем экспорта предприятий Пермского края увеличился на 30%, до 10 млрд долларов», — сообщил глава региона. В Прикамье работает Центр поддержки экспорта. Его директор Яна Никитина говорит, что с каждым годом центр помогает увеличивать количество участников премии «Экспортер года». Пермские компании, которые взяли первые места на окружном этапе, теперь будут бороться на федеральном уровне. В случае победы они будут удостоены звания лучших экспортеров страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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