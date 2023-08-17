Тюменских дачников заставят копать водохранилища

Тюменским садоводам придется заплатить штрафы за отсутствие водоемов в СНТ

18 августа 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Отсутствие водоемов на территории СНТ может привести к трагедии, если возникнет пожар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменским дачникам придется не только заплатить штрафы за отсутствие в их СНТ водоемов, но и вернуть водохранилища на карты садоводческих товариществ. Об этом URA.RU рассказал председатель тюменского союза садоводов России Алексей Кучеров. «Придется общим собранием участников СНТ принимать такое решение, возвращать на карты товариществ водоемы. Изначально, когда выделялись земли под дачи, везде были запланированы такие водоемы. Потом они исчезли — так же общим собранием их перераспределили под дачные участки. То че самое во многих СНТ произошло с дорогами. Надо все это восстановить, и штраф заплатить так же — включив его в членские взносы», — пояснил Кучеров. По его словам, расходы на штрафы должны быть так или иначе заложены в смету садоводческого товарищества. Если этой статьи нет — ее придется туда ввести. «Легальный способ выглядит именно так. Хотя даже не во всех СНТ есть такие вот утвержденные общим собранием сметы». — добавил Кучеров. Ранее URA.RU рассказало, что проблемы из-за отсутствия водохранилищ возникли у 23 тюменских СНТ. 19 из них отделались предупреждениями, еще трем придется платить штрафы.

Тюменским дачникам придется не только заплатить штрафы за отсутствие в их СНТ водоемов, но и вернуть водохранилища на карты садоводческих товариществ. Об этом URA.RU рассказал председатель тюменского союза садоводов России Алексей Кучеров. «Придется общим собранием участников СНТ принимать такое решение, возвращать на карты товариществ водоемы. Изначально, когда выделялись земли под дачи, везде были запланированы такие водоемы. Потом они исчезли — так же общим собранием их перераспределили под дачные участки. То че самое во многих СНТ произошло с дорогами. Надо все это восстановить, и штраф заплатить так же — включив его в членские взносы», — пояснил Кучеров. По его словам, расходы на штрафы должны быть так или иначе заложены в смету садоводческого товарищества. Если этой статьи нет — ее придется туда ввести. «Легальный способ выглядит именно так. Хотя даже не во всех СНТ есть такие вот утвержденные общим собранием сметы». — добавил Кучеров. Ранее URA.RU рассказало, что проблемы из-за отсутствия водохранилищ возникли у 23 тюменских СНТ. 19 из них отделались предупреждениями, еще трем придется платить штрафы.