В Перми участников спецоперации пригласили на бесплатные стрижки

18 августа 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Участников спецоперации ждут в салоне на Макаренко, 28 (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Перми участникам спецоперации бесплатно окажут парикмахерские услуги. Информацию в сообществе «Вежливые люди» в соцсети «ВКонтакте» разместили предприниматели. «Салон Delice предлагает бесплатные парикмахерские услуги всем участникам СВО, при себе иметь удостоверяющий документ. Адрес: Пермь, ул. Макаренко, 28. Будем рады видеть вас!», — написала в сообществе владелец салона Юлия. Предприниматели также готовы обеспечить всеми необходимыми запчастями и расходными материалами авто, которые передаются бойцам в зону проведения спецоперации. Ранее за оказанную помощь участников сообщества «Вежливые люди» поблагодарил боец ЧВК «Редут» с позывным «Дорикс». Военнослужащий рассказал, что пермяки передали ему и его товарищам разгрузки и бронежилеты. В Перми для семей участников спецоперации организовали бесплатные прогулки по Каме на теплоходе. А бойцов, пришедших с фронта, пригласили бесплатно восстановить здоровье в центре физической реабилитации «М5».

В Перми участникам спецоперации бесплатно окажут парикмахерские услуги. Информацию в сообществе «Вежливые люди» в соцсети «ВКонтакте» разместили предприниматели. «Салон Delice предлагает бесплатные парикмахерские услуги всем участникам СВО, при себе иметь удостоверяющий документ. Адрес: Пермь, ул. Макаренко, 28. Будем рады видеть вас!», — написала в сообществе владелец салона Юлия. Предприниматели также готовы обеспечить всеми необходимыми запчастями и расходными материалами авто, которые передаются бойцам в зону проведения спецоперации. Ранее за оказанную помощь участников сообщества «Вежливые люди» поблагодарил боец ЧВК «Редут» с позывным «Дорикс». Военнослужащий рассказал, что пермяки передали ему и его товарищам разгрузки и бронежилеты. В Перми для семей участников спецоперации организовали бесплатные прогулки по Каме на теплоходе. А бойцов, пришедших с фронта, пригласили бесплатно восстановить здоровье в центре физической реабилитации «М5».