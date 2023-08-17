17 августа 2023

В Перми участников спецоперации пригласили на бесплатные стрижки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, парикмахерская, барбершоп, мужики про
Участников спецоперации ждут в салоне на Макаренко, 28 (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Перми участникам спецоперации бесплатно окажут парикмахерские услуги. Информацию в сообществе «Вежливые люди» в соцсети «ВКонтакте» разместили предприниматели.

«Салон Delice предлагает бесплатные парикмахерские услуги всем участникам СВО, при себе иметь удостоверяющий документ. Адрес: Пермь, ул. Макаренко, 28. Будем рады видеть вас!», — написала в сообществе владелец салона Юлия. Предприниматели также готовы обеспечить всеми необходимыми запчастями и расходными материалами авто, которые передаются бойцам в зону проведения спецоперации.

Ранее за оказанную помощь участников сообщества «Вежливые люди» поблагодарил боец ЧВК «Редут» с позывным «Дорикс». Военнослужащий рассказал, что пермяки передали ему и его товарищам разгрузки и бронежилеты. В Перми для семей участников спецоперации организовали бесплатные прогулки по Каме на теплоходе. А бойцов, пришедших с фронта, пригласили бесплатно восстановить здоровье в центре физической реабилитации «М5».

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми участникам спецоперации бесплатно окажут парикмахерские услуги. Информацию в сообществе «Вежливые люди» в соцсети «ВКонтакте» разместили предприниматели. «Салон Delice предлагает бесплатные парикмахерские услуги всем участникам СВО, при себе иметь удостоверяющий документ. Адрес: Пермь, ул. Макаренко, 28. Будем рады видеть вас!», — написала в сообществе владелец салона Юлия. Предприниматели также готовы обеспечить всеми необходимыми запчастями и расходными материалами авто, которые передаются бойцам в зону проведения спецоперации. Ранее за оказанную помощь участников сообщества «Вежливые люди» поблагодарил боец ЧВК «Редут» с позывным «Дорикс». Военнослужащий рассказал, что пермяки передали ему и его товарищам разгрузки и бронежилеты. В Перми для семей участников спецоперации организовали бесплатные прогулки по Каме на теплоходе. А бойцов, пришедших с фронта, пригласили бесплатно восстановить здоровье в центре физической реабилитации «М5».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...