Организаторы показали большую часть паблик-артов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени завершился проект паблик-арта «Морфология улиц». За время работ художники успели преобразить шесть территорий по всему городу. URA.RU подготовило фоторепортаж по преображенным пространствам.

Маршрут через большинство арт-объектов проходит в центральной части города. Среди них есть деревянные панно, муралы в виде ковра и другие инсталляции. Сама «Морфология улиц» в этом году посвящена тематике «Сокращая дистанцию», которая подразумевает участие обычных тюменцев в создании паблик-артов вместе с художниками.

Работа испанского художника из Барселоны Жауме Молера на улице Ленина, 29 стала первой в проекте работой от иностранца. Мужчина сам нашел «Морфологию улиц» в интернете и предложил им свою кандидатуру Фото: Ростислав Кузьмин

Мурал с изображением тюменского ковра появилась на улице Красина, 10. Команда вдохновлялась местной культурой ковроткачества и оригинально обыграла «пиксель-арт» на одном из участков стены Фото: Ростислав Кузьмин

Далее идет оммаж на французскую картину Анри Матисса от художника Максима Има из Санкт-Петербурга. Она находится на улице Северная, 9. Рядом с ней расположены и другие арт-объекты, вместе они создают уличную галерею Фото: Ростислав Кузьмин

Ранее URA.RU сообщало, что Тюмень пополнится множеством различных паблик-артов. Появятся они благодаря ежегодному проекту «Морфология улиц». Для этого в город пригласили художников из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Барселоны (Испания) и других городов. Организаторы также заметили необычное отношение вандалов к работам «Морфологии».