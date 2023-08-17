17 августа 2023

Организаторы паблик-арта «Морфология улиц» в Тюмени показали результат проекта. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Морфология улиц 2021. Тюмень, граффити, морфология улиц
Организаторы показали большую часть паблик-артов Фото:

В Тюмени завершился проект паблик-арта «Морфология улиц». За время работ художники успели преобразить шесть территорий по всему городу. URA.RU подготовило фоторепортаж по преображенным пространствам.

Маршрут через большинство арт-объектов проходит в центральной части города. Среди них есть деревянные панно, муралы в виде ковра и другие инсталляции. Сама «Морфология улиц» в этом году посвящена тематике «Сокращая дистанцию», которая подразумевает участие обычных тюменцев в создании паблик-артов вместе с художниками.

Работа испанского художника из Барселоны Жауме Молера на улице Ленина, 29 стала первой в проекте работой от иностранца. Мужчина сам нашел «Морфологию улиц» в интернете и предложил им свою кандидатуру
Работа испанского художника из Барселоны Жауме Молера на улице Ленина, 29 стала первой в проекте работой от иностранца. Мужчина сам нашел «Морфологию улиц» в интернете и предложил им свою кандидатуру
Фото:
Мурал с изображением тюменского ковра появилась на улице Красина, 10. Команда вдохновлялась местной культурой ковроткачества и оригинально обыграла «пиксель-арт» на одном из участков стены
Мурал с изображением тюменского ковра появилась на улице Красина, 10. Команда вдохновлялась местной культурой ковроткачества и оригинально обыграла «пиксель-арт» на одном из участков стены
Фото:
Далее идет оммаж на французскую картину Анри Матисса от художника Максима Има из Санкт-Петербурга. Она находится на улице Северная, 9. Рядом с ней расположены и другие арт-объекты, вместе они создают уличную галерею
Далее идет оммаж на французскую картину Анри Матисса от художника Максима Има из Санкт-Петербурга. Она находится на улице Северная, 9. Рядом с ней расположены и другие арт-объекты, вместе они создают уличную галерею
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что Тюмень пополнится множеством различных паблик-артов. Появятся они благодаря ежегодному проекту «Морфология улиц». Для этого в город пригласили художников из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Барселоны (Испания) и других городов. Организаторы также заметили необычное отношение вандалов к работам «Морфологии».

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В Тюмени завершился проект паблик-арта «Морфология улиц». За время работ художники успели преобразить шесть территорий по всему городу. URA.RU подготовило фоторепортаж по преображенным пространствам. Маршрут через большинство арт-объектов проходит в центральной части города. Среди них есть деревянные панно, муралы в виде ковра и другие инсталляции. Сама «Морфология улиц» в этом году посвящена тематике «Сокращая дистанцию», которая подразумевает участие обычных тюменцев в создании паблик-артов вместе с художниками. Ранее URA.RU сообщало, что Тюмень пополнится множеством различных паблик-артов. Появятся они благодаря ежегодному проекту «Морфология улиц». Для этого в город пригласили художников из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Барселоны (Испания) и других городов. Организаторы также заметили необычное отношение вандалов к работам «Морфологии».
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© Служба новостей «URA.RU»
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