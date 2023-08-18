Тюменские археологи боятся рассказывать об открытиях

Археологи не хотят делиться открытиями из-за охотников на сокровища Фото: Московец Илья © URA.RU

Тюменское сообщество археологов боится рассказывать об открытиях и результатах своей работы. Страх возник из-за того, что на места раскопок могут приехать черные копатели, которые нелегально похитят ценные артефакты. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала археолог Светлана Берлина.

«Мы регулярно сталкиваемся с такой проблемой и дилеммой, рассказывать ли о результатах наших изысканий и научных открытиях. С одной стороны, очень часто мы слышим претензии в адрес археологов, что, мол, археологи все скрывают, ничего не показывают <…> Но в чем-то такое поведение оправдано, потому что стоит нам рассказать о каких-либо находках и уже через день, через два, и в нашем случае (речь о раскопках возле деревни Черная речка — прим URA.RU), на памятнике появляются черные археологи», — рассказала Берлина.

Она объяснила, что черные копатели просто приходят с металлоискателями и ищут железо. Таким образом, они забирают из слоя земли различные предметы, вроде наконечников стрел и ножей. При этом ценности они уже не представляют, так как сильно коррозированы. По словам эксперта, стоимость таких артефактов на черном рынке — около 300 рублей.

Однако для настоящих археологов это оборачивается неприятными последствиями. «Это потеря научного материала. Мы могли бы сказать, что люди занимались металлообработкой и у них были какие-то изделия. Мы могли бы датировать памятник и провести анализ хозяйства, узнать откуда взялся металл и каким образом его обрабатывали <…> И получается целый пласт информации просто не доходит до нас», — подытожила Берлина.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменском районе начались раскопки средневекового городища. По степени важности он сравним с другими известными объектами, такими как городища Искер или Кучум-гора.