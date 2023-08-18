Челябинцы собирают овощи на сухие супы для бойцов СВО

Из овощей волонтеры делают сухие заготовки для супов Фото: Московец Илья © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры в Челябинской области собирают овощи, чтобы сделать сухие заготовки для супов и отправить их военнослужащим в зону спецоперации. Садоводов просят приносить излишки урожая в пункты приема гуманитарной помощи, сообщается в соцсетях.

«Если у вас есть излишки урожая, то вы можете разделить их с теми, кто сейчас на фронте. Наши друзья-волонтеры из Миасса готовят сухие заготовки на супы, из которых бойцы могут приготовить настоящие домашние супчики», — сообщается в telegram-канале «Наш Златоуст».

Для заготовок нужны морковь, свекла, картофель, капуста и зелень. В пункты приема гуманитарной помощи можно привозить сухари и соления.