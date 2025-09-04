Пермская опера нашла новую концертную площадку

Пермский театр оперы и балета подписал соглашение с педагогическим университетом (ПГГПУ). В новом сезоне артисты театра будут выступать в обновленном зале вуза, который расположен в старинном здании главного корпуса на улице Сибирской. Об этом сообщила директор театра Анна Волк.
«Мы подписали только что соглашение с Педагогическим университетом, который открыл после серьезной реконструкции свой зал. Этот зал может полезен нам как площадка. А мы университету дадим возможность сделать их прекрасное здание более открытым городу», — рассказала Волк на пресс-конференции, посвященной новому сезону театра.
Парадный зал главного корпуса педагогический университет открыл прошлой зимой. В вузе тогда говорили, что хотят сделать его открытой для города площадкой. «Зал Губернской земской управы совсем недолго, но успел побыть местом культурной жизни столицы региона. Затем долгие годы он служил студенческому творчеству и был значимым местом для образования и просвещения. Мы продолжим эти традиции, надеюсь с новой силой. Уверен, что парадный зал станет местом притяжения и объединения творческих коллективов города и края», — говорил ректор Константин Егоров.
