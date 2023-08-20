20 августа 2023
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Тюменцы вынуждены часами ждать очереди, чтобы попасть к врачу. Фото

В поликлинике №17 тюменцы ждут часами в очереди, чтобы получить талон
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, коридор, очередь , поликлиника, пациенты, здоровье, медицина, заболеваемость
Горожане встали в очередь уже с 8 утра Фото:

В поликлинике №17 начали с утра возникать большие очереди. Об этом URA.RU сообщили тюменцы, обратившиеся в редакцию. По их словам, столпотворение начинается уже у аппарата по выдаче талонов на входе.

«Часто бываю в поликлинике №17 и такую ситуацию впервые вижу! Время 8:10, а очередь к аппарату с талонами на целый час! Это еще не считая тех, кто уже сидит с талоном и ждет в очереди в кабинет на сдачу крови. Куда все так торопятся? К 1 сентября что ли?!» — сообщил агентству один из жителей Тюмени.

В региональном департаменте здравоохранения агентству прокомментировали ситуацию. «Наибольшая очередность — в первые половины дня в понедельник — когда пациенты приходят после выходных, и в пятницу — когда многие приходят на прием для выписки, чтобы в понедельник пойти на работу. Чаще всего эта очередность связана с получением талонов на электронную очередь в процедурный кабинет», — рассказали там URA.RU.

В региональном депздраве напомнили о том, что пациентам необходимо заранее планировать визит к врачу и иметь запас времени при посещении поликлиники на случай очередей. А также рассмотреть возможность посещения в часы, когда нагрузка существенно меньше.

Очередь скопилась к аппарату по выдаче талонов
Очередь скопилась к аппарату по выдаче талонов

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В поликлинике №17 начали с утра возникать большие очереди. Об этом URA.RU сообщили тюменцы, обратившиеся в редакцию. По их словам, столпотворение начинается уже у аппарата по выдаче талонов на входе. «Часто бываю в поликлинике №17 и такую ситуацию впервые вижу! Время 8:10, а очередь к аппарату с талонами на целый час! Это еще не считая тех, кто уже сидит с талоном и ждет в очереди в кабинет на сдачу крови. Куда все так торопятся? К 1 сентября что ли?!» — сообщил агентству один из жителей Тюмени. В региональном департаменте здравоохранения агентству прокомментировали ситуацию. «Наибольшая очередность — в первые половины дня в понедельник — когда пациенты приходят после выходных, и в пятницу — когда многие приходят на прием для выписки, чтобы в понедельник пойти на работу. Чаще всего эта очередность связана с получением талонов на электронную очередь в процедурный кабинет», — рассказали там URA.RU. В региональном депздраве напомнили о том, что пациентам необходимо заранее планировать визит к врачу и иметь запас времени при посещении поликлиники на случай очередей. А также рассмотреть возможность посещения в часы, когда нагрузка существенно меньше.
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© Служба новостей «URA.RU»
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