Ветеран Афганской войны более 30 лет не мог получить жилье в Тюмени

Мужчина с 1990 года ждал положенное ему жилье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени ветеран боевых действий на территории Афганистана 33 года не мог получить квартиру, которая ему полагалась по договору социального найма. Об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области. Решить проблему мужчины смогло городское отделение ведомства.

«Установлено, что заявитель с 1990 года состоит на учете в органе местного самоуправления в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, по категории „инвалиды и участники боевых действий на территориях других государств“. Жилье мужчине длительное время не предоставлялось по причине отсутствия в муниципальной собственности недвижимости необходимой площади», — указано в пресс-релизе ведомства.

В связи с этим прокуратура города подала иск в суд с требованием к администрации Тюмени предоставить жилое помещение мужчине. После этого в мэрии добровольно выделили благоустроенную квартиру для ветерана.

Ранее URA.RU сообщало подробности этого дела. Тогда в департаменте имущественных отношений предлагали ветерану альтернативное решение, однако оно не устраивало мужчину.