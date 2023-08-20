20 августа 2023
19 августа 2023

Ветеран Афганской войны более 30 лет не мог получить жилье в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжество, посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Курган, медали, ветеран, ордена и награды
Мужчина с 1990 года ждал положенное ему жилье Фото:

В Тюмени ветеран боевых действий на территории Афганистана 33 года не мог получить квартиру, которая ему полагалась по договору социального найма. Об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области. Решить проблему мужчины смогло городское отделение ведомства.

«Установлено, что заявитель с 1990 года состоит на учете в органе местного самоуправления в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, по категории „инвалиды и участники боевых действий на территориях других государств“. Жилье мужчине длительное время не предоставлялось по причине отсутствия в муниципальной собственности недвижимости необходимой площади», — указано в пресс-релизе ведомства.

В связи с этим прокуратура города подала иск в суд с требованием к администрации Тюмени предоставить жилое помещение мужчине. После этого в мэрии добровольно выделили благоустроенную квартиру для ветерана.

Ранее URA.RU сообщало подробности этого дела. Тогда в департаменте имущественных отношений предлагали ветерану альтернативное решение, однако оно не устраивало мужчину.

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В Тюмени ветеран боевых действий на территории Афганистана 33 года не мог получить квартиру, которая ему полагалась по договору социального найма. Об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области. Решить проблему мужчины смогло городское отделение ведомства. «Установлено, что заявитель с 1990 года состоит на учете в органе местного самоуправления в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, по категории „инвалиды и участники боевых действий на территориях других государств“. Жилье мужчине длительное время не предоставлялось по причине отсутствия в муниципальной собственности недвижимости необходимой площади», — указано в пресс-релизе ведомства. В связи с этим прокуратура города подала иск в суд с требованием к администрации Тюмени предоставить жилое помещение мужчине. После этого в мэрии добровольно выделили благоустроенную квартиру для ветерана. Ранее URA.RU сообщало подробности этого дела. Тогда в департаменте имущественных отношений предлагали ветерану альтернативное решение, однако оно не устраивало мужчину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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