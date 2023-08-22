В Турции опровергли слухи о «тайных переговорах» по зерновой сделке

Россия вышла из зерновой сделки в середине июля Фото: Сергей Венявский © URA.RU

новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Турция не ведет тайные переговоры о продлении зерновой сделки. Об этом заявил источник в администрации президента страны, отметив, что Анкара открыта для обсуждения Черноморской инициативы.

«Мы осведомлены о ряде публикаций в западных СМИ о том, что якобы ведутся какие-то тайные, закулисные переговоры. Они не стоят комментариев», — передает РИА Новости слова источника. Информатор подчеркнул, что президент Турции Реджеп Эрдоган 21 августа заявил, что Анкара прорабатывает варианты возобновления зерновой сделки, которые подойдут России и другим странам.

Россия не стала продлевать зерновую сделку после 18 июля. Это связано с тем, что участники соглашения не выполняли требования Москвы. Часть из них касалась подключения Россельхозбанка к Международной система отплаты платежей (SWIFT). Однако еще в мае в Евросоюзе сообщили, что этого не будет.

После выхода России из зерновой сделки часть районов в Черном море были признаны опасными, передает RT. В Минобороны отмечали, что корабли, которые будут идти из украинских портов, будут рассматриваться как военные цели. Решение по ударам будет рассматриваться индивидуально.

Прекращение Черноморской инициативы также повлияет на российский рынок. Эксперты ожидают 10% рост цен на хлеб осенью 2023 года.