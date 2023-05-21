21 мая 2023

Представитель Евросоюза назвал условие, при котором сообщество переподключит Россельхозбанк к SWIFT

Представитель ЕС Стано: Евросоюз не станет переподключать Россельхозбанк к SWIFT до завершения СВО
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Стебихов Михаил, директор регионального филиала Россельхозбанка. Тюмень, россельхозбанк
ЕС не планирует переподключать Россельхозбанк к SWIFT Фото:
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Евросоюз не собирается переподключать российские банки, в том числе Россельхозбанк к системе SWIFT до тех пор пока не завершится спецоперация (СВО) на Украине. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Что касается де-SWIFT-инга российских банков — это часть санкций, введенных Евросоюзом и другими странами в ответ на <спецоперацию> России на Украине, — заявил «Известиям» Петер Стано. Он допустил, что ограничения будут сняты только после того, как завершится конфликт на Украине.

В начале марта 2022 года Евросоюз отключил Сбербанк, Россельхозбанк и «Московский кредитный банк» (МКБ) от межбанковской системы SWIFT. Причиной введения санкций стала спецоперация России на Украине. 18 мая 2023 года в Кремле сообщили, что прорабатываются разные варианты, которые будут эквивалентны разблокированию SWIFT. В МИД РФ заявили о готовности подключиться к международной системе денежных переводов, поскольку SWIFT обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным операциям, является ключевым вопросом.

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Евросоюз не собирается переподключать российские банки, в том числе Россельхозбанк к системе SWIFT до тех пор пока не завершится спецоперация (СВО) на Украине. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «Что касается де-SWIFT-инга российских банков — это часть санкций, введенных Евросоюзом и другими странами в ответ на <спецоперацию> России на Украине, — заявил «Известиям» Петер Стано. Он допустил, что ограничения будут сняты только после того, как завершится конфликт на Украине. В начале марта 2022 года Евросоюз отключил Сбербанк, Россельхозбанк и «Московский кредитный банк» (МКБ) от межбанковской системы SWIFT. Причиной введения санкций стала спецоперация России на Украине. 18 мая 2023 года в Кремле сообщили, что прорабатываются разные варианты, которые будут эквивалентны разблокированию SWIFT. В МИД РФ заявили о готовности подключиться к международной системе денежных переводов, поскольку SWIFT обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным операциям, является ключевым вопросом.
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