Представитель Евросоюза назвал условие, при котором сообщество переподключит Россельхозбанк к SWIFT Представитель ЕС Стано: Евросоюз не станет переподключать Россельхозбанк к SWIFT до завершения СВО 22 мая 2023 в 03:40 Размер текста - 17 + ЕС не планирует переподключать Россельхозбанк к SWIFT Фото: Анастасия Богданова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз не собирается переподключать российские банки, в том числе Россельхозбанк к системе SWIFT до тех пор пока не завершится спецоперация (СВО) на Украине. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «Что касается де-SWIFT-инга российских банков — это часть санкций, введенных Евросоюзом и другими странами в ответ на <спецоперацию> России на Украине, — заявил «Известиям» Петер Стано. Он допустил, что ограничения будут сняты только после того, как завершится конфликт на Украине. В начале марта 2022 года Евросоюз отключил Сбербанк, Россельхозбанк и «Московский кредитный банк» (МКБ) от межбанковской системы SWIFT. Причиной введения санкций стала спецоперация России на Украине. 18 мая 2023 года в Кремле сообщили, что прорабатываются разные варианты, которые будут эквивалентны разблокированию SWIFT. В МИД РФ заявили о готовности подключиться к международной системе денежных переводов, поскольку SWIFT обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным операциям, является ключевым вопросом. Евросоюз не собирается переподключать российские банки, в том числе Россельхозбанк к системе SWIFT до тех пор пока не завершится спецоперация (СВО) на Украине. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «Что касается де-SWIFT-инга российских банков — это часть санкций, введенных Евросоюзом и другими странами в ответ на <спецоперацию> России на Украине, — заявил «Известиям» Петер Стано. Он допустил, что ограничения будут сняты только после того, как завершится конфликт на Украине. В начале марта 2022 года Евросоюз отключил Сбербанк, Россельхозбанк и «Московский кредитный банк» (МКБ) от межбанковской системы SWIFT. Причиной введения санкций стала спецоперация России на Украине. 18 мая 2023 года в Кремле сообщили, что прорабатываются разные варианты, которые будут эквивалентны разблокированию SWIFT. В МИД РФ заявили о готовности подключиться к международной системе денежных переводов, поскольку SWIFT обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным операциям, является ключевым вопросом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям