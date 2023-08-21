21 августа 2023

«Москвич» открывает дилерский центр в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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«Москвич» открывает дилерский центр в Сургуте Фото:

Автомобильный завод «Москвич» открывает дилерский центр в Сургуте. Он станет одним из 12 российских городов, где появятся новые представительства бренда.

«В 12 городах России скоро появятся новые представительства бренда „Москвич“», — говорится в группе завода «ВКонтакте». Одним из городов станет Сургут. Дилерство на себя возьмет компания «Альянс Моторс», говорится в публикации.

Ранее URA.RU рассказывало, что автосалоны ХМАО отложили старт продаж нового «Москвича». Весной дилеры считали, что не смогут осилить подобный проект.

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Автомобильный завод «Москвич» открывает дилерский центр в Сургуте. Он станет одним из 12 российских городов, где появятся новые представительства бренда. «В 12 городах России скоро появятся новые представительства бренда „Москвич“», — говорится в группе завода «ВКонтакте». Одним из городов станет Сургут. Дилерство на себя возьмет компания «Альянс Моторс», говорится в публикации. Ранее URA.RU рассказывало, что автосалоны ХМАО отложили старт продаж нового «Москвича». Весной дилеры считали, что не смогут осилить подобный проект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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