«Москвич» открывает дилерский центр в ХМАО

«Москвич» открывает дилерский центр в Сургуте
Автомобильный завод «Москвич» открывает дилерский центр в Сургуте. Он станет одним из 12 российских городов, где появятся новые представительства бренда.
«В 12 городах России скоро появятся новые представительства бренда „Москвич“», — говорится в группе завода «ВКонтакте». Одним из городов станет Сургут. Дилерство на себя возьмет компания «Альянс Моторс», говорится в публикации.
Ранее URA.RU рассказывало, что автосалоны ХМАО отложили старт продаж нового «Москвича». Весной дилеры считали, что не смогут осилить подобный проект.
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