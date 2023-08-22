Владелец «К&Б» вышел из учредителей фирмы с миллиардным оборотом в Калининграде

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В бизнес-империи создателя «К & Б» Сергея Студенникова произошли изменения Фото:

Челябинский миллиардер, основатель сети «Красное и Белое» Сергей Студенников покинул число учредителей «Виктория Балтия» (Калининград) с оборотом 40,9 млрд рублей. Это следует из данных СБИС.

Согласно сервису, Студенников и его супруга Елена Соболева вышли из состава учредителей компании 14 августа. Аналогично поступили партнеры Студенникова по бизнесу: бенефициар сети «Дикси» Сергей Кациев, а также предприниматели Владимир Туганов, Игорь Дзуцев и Александр Кобзев. Наряду со Студенниковыми, они стали учредителями «Виктория Балтия» в октябре 2022 года.

Основным видом деятельности ООО «Виктория Балтия» заявлены розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Стоимость бизнеса оценивается в 5,8 млрд рублей. Обороты компании достигают почти 41 млрд рублей. С середины августа основным ее учредителем является ООО «Корпоративный центр Икс 5» (Москва).

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Челябинский миллиардер, основатель сети «Красное и Белое» Сергей Студенников покинул число учредителей «Виктория Балтия» (Калининград) с оборотом 40,9 млрд рублей. Это следует из данных СБИС. Согласно сервису, Студенников и его супруга Елена Соболева вышли из состава учредителей компании 14 августа. Аналогично поступили партнеры Студенникова по бизнесу: бенефициар сети «Дикси» Сергей Кациев, а также предприниматели Владимир Туганов, Игорь Дзуцев и Александр Кобзев. Наряду со Студенниковыми, они стали учредителями «Виктория Балтия» в октябре 2022 года. Основным видом деятельности ООО «Виктория Балтия» заявлены розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Стоимость бизнеса оценивается в 5,8 млрд рублей. Обороты компании достигают почти 41 млрд рублей. С середины августа основным ее учредителем является ООО «Корпоративный центр Икс 5» (Москва).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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