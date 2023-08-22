Депутат заксобрания Евгений Зяблицев — один из опытнейших свердловских политиков — поддержал директора департамента политологии и социологии гуманитарного института УрФУ Анну Гурарий, нового публичного представителя вуза, на выборах в думу Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал участник большого концерта по случаю Дня российского флага.
Мероприятия проводил «Зяблицев-фонд». Послушать патриотические песни от местных артистов собрались больше четырехсот человек. «Зяблицев поздравил своих сторонников и представил собравшимся Анну Гурарий. Он отметил ее общественную деятельность, сказал о преемственности в политике и пожелал Анне успехов», — поделился собеседник.
Сегодня же на территории округа №9 (Кировский район), где баллотируется Гурарий, заметили плакаты «Зяблицев за Гурарий». Поддержка от него важна для Гурарий тем, что Зяблицев, как считается, обладает едва ли не самой стабильной в городе группой сторонников. Границы зяблицевского Октябрьского округа совпадают с границами округа Гурарий.
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