Тяжеловес заксо поддержал фронтмена УрФУ на выборах в Екатеринбурге. Фото

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Выборы глав департаментов УрФУ. Екатеринбург, гурарий анна
Евгений Зяблицев поручился за Анну Гурарий перед своими сторонниками Фото:

Депутат заксобрания Евгений Зяблицев — один из опытнейших свердловских политиков — поддержал директора департамента политологии и социологии гуманитарного института УрФУ Анну Гурарий, нового публичного представителя вуза, на выборах в думу Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал участник большого концерта по случаю Дня российского флага.

Мероприятия проводил «Зяблицев-фонд». Послушать патриотические песни от местных артистов собрались больше четырехсот человек. «Зяблицев поздравил своих сторонников и представил собравшимся Анну Гурарий. Он отметил ее общественную деятельность, сказал о преемственности в политике и пожелал Анне успехов», — поделился собеседник.

Сегодня же на территории округа №9 (Кировский район), где баллотируется Гурарий, заметили плакаты «Зяблицев за Гурарий». Поддержка от него важна для Гурарий тем, что Зяблицев, как считается, обладает едва ли не самой стабильной в городе группой сторонников. Границы зяблицевского Октябрьского округа совпадают с границами округа Гурарий.

Концерт посетили сотни человек
Концерт посетили сотни человек
Фото:
Фото:
Такие плакаты заметили в Кировском районе днем 22 августа
Такие плакаты заметили в Кировском районе днем 22 августа
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Депутат заксобрания Евгений Зяблицев — один из опытнейших свердловских политиков — поддержал директора департамента политологии и социологии гуманитарного института УрФУ Анну Гурарий, нового публичного представителя вуза, на выборах в думу Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал участник большого концерта по случаю Дня российского флага. Мероприятия проводил «Зяблицев-фонд». Послушать патриотические песни от местных артистов собрались больше четырехсот человек. «Зяблицев поздравил своих сторонников и представил собравшимся Анну Гурарий. Он отметил ее общественную деятельность, сказал о преемственности в политике и пожелал Анне успехов», — поделился собеседник. Сегодня же на территории округа №9 (Кировский район), где баллотируется Гурарий, заметили плакаты «Зяблицев за Гурарий». Поддержка от него важна для Гурарий тем, что Зяблицев, как считается, обладает едва ли не самой стабильной в городе группой сторонников. Границы зяблицевского Октябрьского округа совпадают с границами округа Гурарий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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