Тяжеловес заксо поддержал фронтмена УрФУ на выборах в Екатеринбурге. Фото

22 августа 2023 в 19:22 Размер текста - 17 +

Евгений Зяблицев поручился за Анну Гурарий перед своими сторонниками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат заксобрания Евгений Зяблицев — один из опытнейших свердловских политиков — поддержал директора департамента политологии и социологии гуманитарного института УрФУ Анну Гурарий, нового публичного представителя вуза, на выборах в думу Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал участник большого концерта по случаю Дня российского флага. Мероприятия проводил «Зяблицев-фонд». Послушать патриотические песни от местных артистов собрались больше четырехсот человек. «Зяблицев поздравил своих сторонников и представил собравшимся Анну Гурарий. Он отметил ее общественную деятельность, сказал о преемственности в политике и пожелал Анне успехов», — поделился собеседник. Сегодня же на территории округа №9 (Кировский район), где баллотируется Гурарий, заметили плакаты «Зяблицев за Гурарий». Поддержка от него важна для Гурарий тем, что Зяблицев, как считается, обладает едва ли не самой стабильной в городе группой сторонников. Границы зяблицевского Октябрьского округа совпадают с границами округа Гурарий. Концерт посетили сотни человек Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Такие плакаты заметили в Кировском районе днем 22 августа Фото: читатель URA.RU

Депутат заксобрания Евгений Зяблицев — один из опытнейших свердловских политиков — поддержал директора департамента политологии и социологии гуманитарного института УрФУ Анну Гурарий, нового публичного представителя вуза, на выборах в думу Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал участник большого концерта по случаю Дня российского флага. Мероприятия проводил «Зяблицев-фонд». Послушать патриотические песни от местных артистов собрались больше четырехсот человек. «Зяблицев поздравил своих сторонников и представил собравшимся Анну Гурарий. Он отметил ее общественную деятельность, сказал о преемственности в политике и пожелал Анне успехов», — поделился собеседник. Сегодня же на территории округа №9 (Кировский район), где баллотируется Гурарий, заметили плакаты «Зяблицев за Гурарий». Поддержка от него важна для Гурарий тем, что Зяблицев, как считается, обладает едва ли не самой стабильной в городе группой сторонников. Границы зяблицевского Октябрьского округа совпадают с границами округа Гурарий.