В Тюмени таможенники нашли почти 3,5 тысячи нелегальных электронных сигарет

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Контрабандные электронные сигареты будут уничтожены Фото:

В магазине крупной федеральной сети Тюмени обнаружены почти 3,5 тысячи электронных сигарет. В пресс-службе уральского таможенного управления сообщили, что устройства незаконно привезли в Россию из Китая.

«Таможенники выявили в одном из магазинов крупной федеральной сети города Тюмени 3412 электронных устройств доставки никотина, а также жидкости и комплектующих к ним. Инспекторы выяснили, что продаваемые товары, незаконно привезли из Китая», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Экспертиза показала, что у половины нелегальной продукции превышена допустимая норма содержания никотина. Общая стоимость конфискованного товара составляет 2,7 млн рублей. Изъятое будет уничтожено.

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В магазине крупной федеральной сети Тюмени обнаружены почти 3,5 тысячи электронных сигарет. В пресс-службе уральского таможенного управления сообщили, что устройства незаконно привезли в Россию из Китая. «Таможенники выявили в одном из магазинов крупной федеральной сети города Тюмени 3412 электронных устройств доставки никотина, а также жидкости и комплектующих к ним. Инспекторы выяснили, что продаваемые товары, незаконно привезли из Китая», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Экспертиза показала, что у половины нелегальной продукции превышена допустимая норма содержания никотина. Общая стоимость конфискованного товара составляет 2,7 млн рублей. Изъятое будет уничтожено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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