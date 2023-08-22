В Тюмени таможенники нашли почти 3,5 тысячи нелегальных электронных сигарет

Контрабандные электронные сигареты будут уничтожены Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В магазине крупной федеральной сети Тюмени обнаружены почти 3,5 тысячи электронных сигарет. В пресс-службе уральского таможенного управления сообщили, что устройства незаконно привезли в Россию из Китая.

«Таможенники выявили в одном из магазинов крупной федеральной сети города Тюмени 3412 электронных устройств доставки никотина, а также жидкости и комплектующих к ним. Инспекторы выяснили, что продаваемые товары, незаконно привезли из Китая», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Экспертиза показала, что у половины нелегальной продукции превышена допустимая норма содержания никотина. Общая стоимость конфискованного товара составляет 2,7 млн рублей. Изъятое будет уничтожено.