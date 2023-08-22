22 августа 2023

В ХМАО будут судить жителя, который пытался дать взятку инспектору ГИБДД

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, взятка, зарплата, коррупция, деньги
Пьяный водитель из Радужного пытался дать взятку инспектору ГИБДД Фото:

В ХМАО будут судить жителя Радужного (ХМАО), который пытался дать взятку инспектору ГИБДД. Об это сообщил официальный сайт прокуратуры ХМАО.

«Житель Радужного был задержан нарядом дорожно-патрульной службы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы избежать ответственности за правонарушение, он предложил сотруднику ГИБДД взятку — 50 тысяч рублей. На автомобилиста завели уголовное дело, прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд», — указано на сайте.

Сотрудник ГИБДД отказался взять деньги. Он сообщил о правонарушении в дежурную часть ОМВД России по Радужному. Уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу рассмотрит городской суд.

Ранее URA.RU писало, что на жителя Нижневартовска (ХМАО) завели уголовное дело из-за взятки, которой он собирался откупиться от сотрудников полиции. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения и скрылся с места ДТП.

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В ХМАО будут судить жителя Радужного (ХМАО), который пытался дать взятку инспектору ГИБДД. Об это сообщил официальный сайт прокуратуры ХМАО. «Житель Радужного был задержан нарядом дорожно-патрульной службы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы избежать ответственности за правонарушение, он предложил сотруднику ГИБДД взятку — 50 тысяч рублей. На автомобилиста завели уголовное дело, прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд», — указано на сайте. Сотрудник ГИБДД отказался взять деньги. Он сообщил о правонарушении в дежурную часть ОМВД России по Радужному. Уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу рассмотрит городской суд. Ранее URA.RU писало, что на жителя Нижневартовска (ХМАО) завели уголовное дело из-за взятки, которой он собирался откупиться от сотрудников полиции. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения и скрылся с места ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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