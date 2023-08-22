В ХМАО будут судить жителя, который пытался дать взятку инспектору ГИБДД

23 августа 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

Пьяный водитель из Радужного пытался дать взятку инспектору ГИБДД Фото: Александр Мамаев © URA.RU В ХМАО будут судить жителя Радужного (ХМАО), который пытался дать взятку инспектору ГИБДД. Об это сообщил официальный сайт прокуратуры ХМАО. «Житель Радужного был задержан нарядом дорожно-патрульной службы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы избежать ответственности за правонарушение, он предложил сотруднику ГИБДД взятку — 50 тысяч рублей. На автомобилиста завели уголовное дело, прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд», — указано на сайте. Сотрудник ГИБДД отказался взять деньги. Он сообщил о правонарушении в дежурную часть ОМВД России по Радужному. Уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу рассмотрит городской суд. Ранее URA.RU писало, что на жителя Нижневартовска (ХМАО) завели уголовное дело из-за взятки, которой он собирался откупиться от сотрудников полиции. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения и скрылся с места ДТП.

В ХМАО будут судить жителя Радужного (ХМАО), который пытался дать взятку инспектору ГИБДД. Об это сообщил официальный сайт прокуратуры ХМАО. «Житель Радужного был задержан нарядом дорожно-патрульной службы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы избежать ответственности за правонарушение, он предложил сотруднику ГИБДД взятку — 50 тысяч рублей. На автомобилиста завели уголовное дело, прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд», — указано на сайте. Сотрудник ГИБДД отказался взять деньги. Он сообщил о правонарушении в дежурную часть ОМВД России по Радужному. Уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу рассмотрит городской суд. Ранее URA.RU писало, что на жителя Нижневартовска (ХМАО) завели уголовное дело из-за взятки, которой он собирался откупиться от сотрудников полиции. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения и скрылся с места ДТП.