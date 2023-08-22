В Перми пропала 18-летняя девушка с татуировкой лисы. Скрин

23 августа 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Пропавшая девушка может находиться в любом районе Перми Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми волонтеры просят помочь горожан в поисках пропавшей 18-летней девушки с татуировкой лисы. Пермячка 11 августа ушла из дома в Кировском районе города, с тех пор ее местонахождение неизвестно. «Внимание, пропала Смолякова Александра Абдыжапаровна, 2005 года рождения. Утром 11 августа 2023 года ушла из дома в Кировском районе Перми. Из особых примет — тату на предплечье с рисунком лисы», — сообщается на странице «Поисковый отряд Прикамье» в соцсети «ВКонтакте». Остальные приметы пропавшей — на вид 18 лет, рост 160 сантиметров, среднее телосложение, черные волосы ниже плеч, карие глаза. Волонтеру уточняют, что девушка может находиться в любом районе Перми, поэтому для помощи в поисках необходимы добровольцы. Фото: группа «Поисковый отряд Прикамье» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/poisk342

В Перми волонтеры просят помочь горожан в поисках пропавшей 18-летней девушки с татуировкой лисы. Пермячка 11 августа ушла из дома в Кировском районе города, с тех пор ее местонахождение неизвестно. «Внимание, пропала Смолякова Александра Абдыжапаровна, 2005 года рождения. Утром 11 августа 2023 года ушла из дома в Кировском районе Перми. Из особых примет — тату на предплечье с рисунком лисы», — сообщается на странице «Поисковый отряд Прикамье» в соцсети «ВКонтакте». Остальные приметы пропавшей — на вид 18 лет, рост 160 сантиметров, среднее телосложение, черные волосы ниже плеч, карие глаза. Волонтеру уточняют, что девушка может находиться в любом районе Перми, поэтому для помощи в поисках необходимы добровольцы.