22 августа 2023

В Перми пропала 18-летняя девушка с татуировкой лисы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, захоронение, вов, поиски, поисковое движение россии, память
Пропавшая девушка может находиться в любом районе Перми Фото:

В Перми волонтеры просят помочь горожан в поисках пропавшей 18-летней девушки с татуировкой лисы. Пермячка 11 августа ушла из дома в Кировском районе города, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

«Внимание, пропала Смолякова Александра Абдыжапаровна, 2005 года рождения. Утром 11 августа 2023 года ушла из дома в Кировском районе Перми. Из особых примет — тату на предплечье с рисунком лисы», — сообщается на странице «Поисковый отряд Прикамье» в соцсети «ВКонтакте».

Остальные приметы пропавшей — на вид 18 лет, рост 160 сантиметров, среднее телосложение, черные волосы ниже плеч, карие глаза. Волонтеру уточняют, что девушка может находиться в любом районе Перми, поэтому для помощи в поисках необходимы добровольцы.

Фото:

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В Перми волонтеры просят помочь горожан в поисках пропавшей 18-летней девушки с татуировкой лисы. Пермячка 11 августа ушла из дома в Кировском районе города, с тех пор ее местонахождение неизвестно. «Внимание, пропала Смолякова Александра Абдыжапаровна, 2005 года рождения. Утром 11 августа 2023 года ушла из дома в Кировском районе Перми. Из особых примет — тату на предплечье с рисунком лисы», — сообщается на странице «Поисковый отряд Прикамье» в соцсети «ВКонтакте». Остальные приметы пропавшей — на вид 18 лет, рост 160 сантиметров, среднее телосложение, черные волосы ниже плеч, карие глаза. Волонтеру уточняют, что девушка может находиться в любом районе Перми, поэтому для помощи в поисках необходимы добровольцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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