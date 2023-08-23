Новый магазин появится вблизи парка «Плодушка» в Ленинском районе Челябинска Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Мэрия Челябинска разрешила строить магазин в Ленинском районе в коттеджном поселке вблизи парка «Монастырская заимка «Плодушка». Разрешение на строительство получил бизнесмен Сергей Выдрин. Информация об этом размещена на сайте мэрии Челябинска.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (строительство магазина) в зоне усадебной и коттеджной индивидуальной жилой застройки в Ленинском районе города Челябинска. Инициатором данного проекта выступает индивидуальный предприниматель Выдрин Сергей Александрович», — говорится на сайте.

Площадь под застройку составляет более тысячи квадратных метров. Согласно документации, предпринимателю разрешили снизить плотность застройки на участке до коэффициента 0,66%. Таким образом, на территории появится магазин меньшей площади, чем предполагалось изначально, по прежнему проекту. На данный момент на землях разрешено возводить здания, предназначенные для бытового обслуживания.

По данным сервиса «Сбис», в арсенале предпринимателя Сергея Александровича Выдрина числится 129 видов деятельности. В том числе оптовая торговля продуктами питания, цветами, растениями, химическими продуктами и лесоматериалами.