Бывший пермский хлебозавод хотят сделать туристическим объектом

24 августа 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Здание завода станет частью туристического маршрута Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Территорию бывшего пермского хлебозавода №1, который находится на улице Окулова, 73а, планируют сделать городской достопримечательность. Сначала здания предприятия реконструируют, а затем включат в туристический маршрут. «Если от набережной организовать подъем к зданию Digital port, пешеходы смогут подняться к хлебозаводу, пройти к будущему зданию музея современного искусства PERMM по ул. Крисанова, 4, затем к Слудской церкви, ТЦ „iMall Эспланада“ и к Театру-Театру», — пишет Business Class со ссылкой на Арсения Грищенко, партнера нового владельца хлебозавода Всеволода Юшкова. Также бизнесмен предлагает властям города не застраивать территорию за заводом. Вместо жилых домов просят организовать общественное пространство в виде площади.

Территорию бывшего пермского хлебозавода №1, который находится на улице Окулова, 73а, планируют сделать городской достопримечательность. Сначала здания предприятия реконструируют, а затем включат в туристический маршрут. «Если от набережной организовать подъем к зданию Digital port, пешеходы смогут подняться к хлебозаводу, пройти к будущему зданию музея современного искусства PERMM по ул. Крисанова, 4, затем к Слудской церкви, ТЦ „iMall Эспланада“ и к Театру-Театру», — пишет Business Class со ссылкой на Арсения Грищенко, партнера нового владельца хлебозавода Всеволода Юшкова. Также бизнесмен предлагает властям города не застраивать территорию за заводом. Вместо жилых домов просят организовать общественное пространство в виде площади.