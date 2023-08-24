Бар в Екатеринбурге проведет диктант подшофе в честь книжного фестиваля

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Спид-дейтинг в баре «Самоцвет». Екатеринбург, самоцвет, бар самоцвет, спид-дейтинг, speed dating
Место встречи для проверки грамотности — бар «Самоцвет» Фото:

Екатеринбургский бар «Самоцвет» решил присоединиться к первому книжному фестивалю «Красная строка». Команда заведения 26 августа проведет диктант подшофе. Предстоящее состязание по грамотности анонсировали в telegram-канале заведения.

«Мы присоединяемся к программе книжного фестиваля „Красная строка“ и устраиваем непростое испытание для тех, кто хочет проверить свою грамотность будучи подшофе», — сообщают представители «Самоцвета». Участникам предложат выпить три рюмки настойки, а затем попросят написать диктант. Его будет зачитывать шоумен Саша Цариков. Победителю вручат особый приз.

Соревнование на знание русского языка требует регистрации и платы (500 рублей за участие). Количество желающих испытать себя — ограничено. Мероприятие пройдет 26 августа в 17:30.

Фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге с 25 по 27 августа. Большая часть мероприятий сконцентрируется в Историческом сквере. Помимо продажи книг напрямую от издательств, пройдут лекции и творческие встречи, где выступят писатели Алексей Иванов, Яна Вагнер, Алексей Сальников, Евгения Некрасова, а также иностранные авторы Борут Крашевец (Словения), Сухбат Афлатуни (Узбекистан), Рагим Джафаров (Азербайджан).

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Екатеринбургский бар «Самоцвет» решил присоединиться к первому книжному фестивалю «Красная строка». Команда заведения 26 августа проведет диктант подшофе. Предстоящее состязание по грамотности анонсировали в telegram-канале заведения. «Мы присоединяемся к программе книжного фестиваля „Красная строка“ и устраиваем непростое испытание для тех, кто хочет проверить свою грамотность будучи подшофе», — сообщают представители «Самоцвета». Участникам предложат выпить три рюмки настойки, а затем попросят написать диктант. Его будет зачитывать шоумен Саша Цариков. Победителю вручат особый приз. Соревнование на знание русского языка требует регистрации и платы (500 рублей за участие). Количество желающих испытать себя — ограничено. Мероприятие пройдет 26 августа в 17:30. Фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге с 25 по 27 августа. Большая часть мероприятий сконцентрируется в Историческом сквере. Помимо продажи книг напрямую от издательств, пройдут лекции и творческие встречи, где выступят писатели Алексей Иванов, Яна Вагнер, Алексей Сальников, Евгения Некрасова, а также иностранные авторы Борут Крашевец (Словения), Сухбат Афлатуни (Узбекистан), Рагим Джафаров (Азербайджан).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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