Бар в Екатеринбурге проведет диктант подшофе в честь книжного фестиваля

24 августа 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Место встречи для проверки грамотности — бар «Самоцвет» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Екатеринбургский бар «Самоцвет» решил присоединиться к первому книжному фестивалю «Красная строка». Команда заведения 26 августа проведет диктант подшофе. Предстоящее состязание по грамотности анонсировали в telegram-канале заведения. «Мы присоединяемся к программе книжного фестиваля „Красная строка“ и устраиваем непростое испытание для тех, кто хочет проверить свою грамотность будучи подшофе», — сообщают представители «Самоцвета». Участникам предложат выпить три рюмки настойки, а затем попросят написать диктант. Его будет зачитывать шоумен Саша Цариков. Победителю вручат особый приз. Соревнование на знание русского языка требует регистрации и платы (500 рублей за участие). Количество желающих испытать себя — ограничено. Мероприятие пройдет 26 августа в 17:30. Фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге с 25 по 27 августа. Большая часть мероприятий сконцентрируется в Историческом сквере. Помимо продажи книг напрямую от издательств, пройдут лекции и творческие встречи, где выступят писатели Алексей Иванов, Яна Вагнер, Алексей Сальников, Евгения Некрасова, а также иностранные авторы Борут Крашевец (Словения), Сухбат Афлатуни (Узбекистан), Рагим Джафаров (Азербайджан).

Екатеринбургский бар «Самоцвет» решил присоединиться к первому книжному фестивалю «Красная строка». Команда заведения 26 августа проведет диктант подшофе. Предстоящее состязание по грамотности анонсировали в telegram-канале заведения. «Мы присоединяемся к программе книжного фестиваля „Красная строка“ и устраиваем непростое испытание для тех, кто хочет проверить свою грамотность будучи подшофе», — сообщают представители «Самоцвета». Участникам предложат выпить три рюмки настойки, а затем попросят написать диктант. Его будет зачитывать шоумен Саша Цариков. Победителю вручат особый приз. Соревнование на знание русского языка требует регистрации и платы (500 рублей за участие). Количество желающих испытать себя — ограничено. Мероприятие пройдет 26 августа в 17:30. Фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге с 25 по 27 августа. Большая часть мероприятий сконцентрируется в Историческом сквере. Помимо продажи книг напрямую от издательств, пройдут лекции и творческие встречи, где выступят писатели Алексей Иванов, Яна Вагнер, Алексей Сальников, Евгения Некрасова, а также иностранные авторы Борут Крашевец (Словения), Сухбат Афлатуни (Узбекистан), Рагим Джафаров (Азербайджан).